Confira as sete seleções que já estão classificadas para a Eurocopa de 2024

Faltando poucas rodadas para a conclusão das Eliminatórias da Eurocopa de 2024, algumas seleções já conquistaram sua vaga na competição. Com a conclusão das partidas deste domingo, Espanha, Turquia e Escócia se juntaram a Alemanha, Portugal, Bélgica, França entre as classificadas.

A Espanha enfrentou a Noruega e venceu por 1 a 0, com um gol marcado por Gavi no segundo tempo. A vitória levou a seleção a 15 pontos e a manteve na liderança do Grupo A. Como os únicos que poderiam tirar os espanhóis da zona de classificação eram justamente os noruegueses, a equipe comandada por Luis de la Fuente conquistou a vaga e deixou Haaland e companhia de fora.

A vitória da Espanha fez com que a Escócia também garantisse sua presença na Eurocopa de 2024. A seleção escocesa ficou empatada com os espanhóis e já não têm como perder a vice-liderança do Grupo A.

A Turquia se classificou com uma goleada por 4 a 0 sobre a Letônia. Na liderança do Grupo D, com 16 pontos, os turcos abriram uma vantagem de seis para o País de Gales e Croácia. Como tem duas vitórias a mais que seus dois rivais, a seleção já não pode mais deixar a zona de classificação.

Portugal já havia garantido sua classificação na última sexta-feira. A seleção lusitana é a primeira colocada do Grupo J, com sete vitórias em sete jogos disputados. O mesmo aconteceu com a França, que abraçou sua vaga depois de conquistar sua sexta vitória e manter 100% de aproveitamento no Grupo B. A Bélgica se classificou pelo Grupo F depois de vencer a Áustria. A Alemanha, por sua vez, tem participação garantida por ser a sede da Eurocopa de 2024.