Como Cesar Sampaio chegou à comissão do Fla para primeiro trabalho no Rio

César Sampaio foi jogador de Copa do Mundo, com passagem pelos quatro clubes de maior investimento de São Paulo e no exterior. Agora auxiliar, vai viver a primeira experiência no futebol carioca após convite de Tite, novo técnico do Flamengo.

Por que ele foi convidado?

Tite tenta, no Rubro-Negro, repetir a dinâmica com a qual trabalhou na seleção brasileira.

O treinador chega com os auxiliares Matheus Bachi, Cléber Xavier e César Sampaio, o preparador físico Fábio Mahseredjian, e o analista de desempenho Lucas Oliveira.

César Sampaio é visto como alguém que pode levar a visão de um ex-jogador que teve carreira sólida. É o "boleiro" com maior relevância no grupo.

O ex-volante e Tite foram companheiros nas aulas da CBF Academy, ao fazerem parte da turma de licença Pro.

As ideias de Sampaio agradaram ao então treinador da seleção, e ele se tornou o primeiro nome em um "processo seletivo" para achar o substituto definitivo de Sylvinho.

César esteve com a delegação do Brasil nos Estados Unidos, para os amistosos contra Colômbia e Peru, em setembro de 2019. Posteriormente, passou a integrar a comissão de forma permanente.

Imagem: Thaís Magalhães/CBF

Em uma das vezes, caí no grupo do Tite, e foi aí que eu me aproximei mais. Já o conhecia, tinha jogado contra ele quando era atleta e quando era gestor, mas nunca tinha trabalhado junto e nunca tinha tido a oportunidade de tirar dúvidas, de compartilhar curiosidades como os apaixonados por futebol têm César Sampaio, ao site da CBF, em 2022

"Tinha muita gente lá, mas eu era o único que não tinha tido experiências de campo como treinador. Só que essa troca foi muito enriquecedora a ponto de, penso eu, o Tite ver em mim algo que pudesse contribuir", completou.

No Flamengo, o ex-volante terá a primeira experiência como auxiliar em um clube.

Antes do encontro com Tite, César Sampaio teve experiências como comentarista e gerente de futebol.

Ele não tinha a expectativa de migrar para a beira do gramado até surgir a chance de integrar a comissão da seleção.

Primeiro trabalho no Rio

César Sampaio teve carreira vitoriosa em campo e foi titular na Copa do Mundo de 1998. Ídolo do Palmeiras, clube pelo qual teve duas passagens e foi campeão da Libertadores de 1999, teve a carreira intimamente ligada ao futebol paulista.

Ele começou no Santos, onde ficou de 1986 a 1991, e também defendeu o Corinthians, em 2001, e o São Paulo, em 2004, quando pendurou as chuteiras.

O ex-volante vestiu ainda as camisas do Yokohama Flügels, Kashiwa Reysol e Sanfrecce Hiroshima, do Japão, além do Deportivo La Coruña, da Espanha.

Tanto dentro quanto fora dos gramados — foi gerente de futebol do Palmeiras, Joinville e Fortaleza —, César Sampaio não viveu o futebol carioca. O Flamengo será o primeiro trabalho no Rio de Janeiro.

