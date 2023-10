Com gol de Estêvão, Palmeiras vence Corinthians e avança à final do Brasileiro sub-17

O Palmeiras está na grande decisão do Campeonato Brasileiro sub-17. Neste domingo (15), pelo confronto de volta das semifinais da competição nacional, o Verdão recebeu o Corinthians na Arena Barueri e venceu pelo placar de 2 a 1.

Após ter vencido no primeiro duelo, na Fazendinha, o Alviverde garantiria uma vaga na final da competição nacional com um simples empate. Entretanto, triunfou: Estêvão e Luighi marcaram os tentos alviverdes, enquanto Gui Negão descontou para o clube do Parque São Jorge.

Aos 33 minutos da etapa inicial, Luighi aproveitou erro na saída de bola do Timão, invadiu a área e foi derrubado por André Luiz dentro da área: pênalti. Na cobrança, Estêvão converteu e inaugurou o marcador.

Na etapa final, o Alvinegro chegou ao empate. Após bate e rebate, aos 15, a bola sobrou para Gui Negão dentro da área: 1 a 1.

A alegria corintiana, entretanto, pouco durou. Aos 20, Ramon fez bela jogada individual, carregou para a esquerda e cruzou com precisão. Luighi apareceu, de frente para Matheus Corrêa, e conferiu às redes.

O Alviverde de Rafael Paiva conquistou o triunfo na ida por 3 a 2 diante do Timão de Guilherme Dalla Déa. Por ter uma campanha geral melhor do que o rival, o Verdão conquistou o direito de decidir a eliminatórias em seus domínios.

Agora, o Palmeiras enfrentará o São Paulo na grande decisão. Na ida, o Tricolor paulista venceu por 3 a 1, e a volta terminou empatada em 2 a 2.