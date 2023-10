Com duelo brasileiro, veja os jogos da semifinal da Libertadores feminina

Do UOL, em São Paulo

A semifinal da Libertadores feminina conta com três clubes do Brasil. Corinthians, Inter e Palmeiras, todos com campanhas 100%, carimbaram a classificação, e agora duas equipes brasileiras duelarão por uma vaga na final.

Os duelos da semi

Palmeiras x Atlético Nacional

x Atlético Nacional Corinthians x Inter

As datas

As palestrinas entram em campo na terça-feira (17), às 21h30 (de Brasília).

Já confronto brasileiro será na quarta (18). A partida deve ser disputada no mesmo horário.

As classificações

O Palmeiras goleou o Olimpia por 6 a 0 nas quartas de final. Agora, a equipe vai enfrentar a única equipe que o vazou nesta competição

O Corinthians aplicou 4 a 0 no América de Cali. As Brabas iam vencendo por 1 a 0 até os 28 minutos do segundo tempo, mas deslanchou na etapa final e decretou a goleada.

O Inter venceu o Colo-Colo por 4 a 2. As coloradas contaram com o brilho de Priscila, que marcou um hat-trick na partida.