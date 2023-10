Carlos Augusto aprova estilo de Fernando Diniz na Seleção: "Gosto bastante"

A Seleção Brasileira está próxima de enfrentar o Uruguai pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Carlos Augusto, lateral-esquerdo que atua pela Inter de Milão, da Itália, deve ter sua primeira oportunidade como titular com a camisa do Brasil. O jogador comentou sobre o estilo de jogo de Fernando Diniz e projetou o duelo.

Carlos Augusto foi convocado para substituir Renan Lodi, que se lesionou e teve que ser cortado. Na primeira vez que foi chamado para a Seleção, o lateral terá logo de cara a responsabilidade de sair jogando contra o Uruguai, no lugar de Guilherme Arana, outro atleta que não estava na primeira lista. O jogador revelou que gosta do estilo de Fernando Diniz e está habituado a ser mais ofensivo no futebol italiano.

"É um estilo diferente e eu gosto bastante desse estilo, de estar bastante com a bola, marcar pressão. Querendo ou não a Itália trabalha mais defensivo, mas na posição que eu jogo, jogo meio que como um ala, porque a gente joga em um 3-5-2, então praticamente um ala, eu fico mais ofensivo, praticamente na linha do atacantes. E nessa posição tem que fazer as duas muito bem, a parte ofensiva e defensiva. A única diferença é entre trabalhar em linha de cinco ou de quatro (jogadores), que tem que estar um pouco mais atento ao fechamento da linha, mas acho que isso não vai ser problema", avaliou.

A partida contra o Uruguai é de grande importância para a Era Diniz na Seleção por ser o primeiro grande jogo desta temporada das Eliminatórias. Contra a Venezuela, considerada a equipe mais fraca da América do Sul, o Brasil terminou empatado, o que gerou vários questionamentos. Carlos Augusto não espera facilidade contra os uruguaios e apontou o fator casa como algo relevante para o duelo.

"Como a gente viu, não existe mais bobo nas Eliminatórias. Claro que a seleção uruguaia tem uma grande história, então a gente tem que estar bem preparado para entrar focado na partida. A gente sabe que vai ser difícil, principalmente jogando na casa deles. Então, é entrar concentrado e dar o nosso melhor", projetou.

A Seleção Brasileira entra em campo para enfrentar o Uruguai nesta terça-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu. A equipe comandada por Fernando Diniz perdeu a liderança das Eliminatórias Sul-Americanas com o empate contra a Venezuela e agora ocupa a segunda colocação, com sete pontos. A Argentina lidera com nove.