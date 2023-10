Avaí busca empate contra o Londrina, mas segue próximo do Z4 na Série B

O Avaí desperdiçou uma oportunidade de se garantir fora da zona de rebaixamento da Série B por mais um jogo ao empatar com o Londrina neste domingo. Pela 32ª rodada, os catarinenses marcaram com Fellipe Bastos no segundo tempo e conseguiram um empate por 1 a 1 no Estádio do Café. Iago Dias marcou o gol dos donos da casa.

Os visitantes alcançaram 35 pontos com o resultado e se mantiveram na 15ª colocação da competição. Sua distância para o Z4 passou a ser de dois, o que não é o suficiente para garantir sua permanência fora da zona de rebaixamento na próxima rodada. O Avaí volta a campo no domingo, às 18h (de Brasília), para enfrentar o Ceará na Ressacada.

O Londrina seguiu ocupando a vice-lanterna da Série B, agora com 25 pontos. Com apenas seis rodadas restantes para o final da temporada, a equipe corre grandes riscos de ser rebaixada para a terceira divisão. Seu próximo compromisso será no sábado, às 18h, contra o Juventude, no Alfredo Jaconi.

Os gols do jogo

O Londrina saiu na frente com um gol aos 11 minutos do primeiro tempo. Salomão lançou William Barbio na intermediária e o atacante se virou para escorar de peito para a chegada de Iago Dias. O camisa 11 ajeitou e soltou uma bomba no pé da trave esquerda.

A resposta do Avaí demorou para acontecer, mas, aos 20 minutos da etapa final, Fellipe Bastos conseguiu deixar tudo igual no placar. O volante bateu uma falta de muito longe em direção ao gol e contou com uma ajuda de Igor Bohn. O goleiro foi surpreendido pelo quique da bola e não conseguiu espalmar para fora do gol, 1 a 1.

Os visitantes começaram a blitz pela virada e passaram perto aos 28. Iago Dias parou em grande defesa de Igor Bohn e Paulinho Moccelin pegou o rebote, mas também foi impedido de marcar pelo goleiro do Avaí.