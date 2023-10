Atuação de James surpreende Bielsa: 'Não joga regularmente no São Paulo'

Do UOL, em Santos

A atuação de James Rodríguez em Colômbia x Uruguai surpreendeu o técnico da Celeste, Marcelo Bielsa.

O que aconteceu

Treinador do Uruguai, Bielsa não esperava uma atuação tão boa de James Rodríguez, que é reserva do São Paulo, apesar de ter jogado mais recentemente.

James se destacou e fez o primeiro gol da Colômbia no empate em 2 a 2 da última quinta-feira.

Marcelo Bielsa não duvida da qualidade técnica de Rodríguez, mas entendia que não ser titular absoluto do Tricolor poderia ser decisiva para um rendimento inferior.

James Rodríguez tem apenas nove jogos pelo São Paulo, mas cinco deles como titular. O meia participou das três últimas partidas com Dorival Júnior.

É um jogador com antecedentes, virtudes, recursos. Sinceramente, eu acreditava que sua forma física atual, considerando que não joga regularmente no São Paulo, não era a que ele mostrou na partida. Ele se destacou, o que não é uma surpresa pela sua hierarquia como atleta, mas surpreende alguma maneira por estar retomando a possibilidade de jogar com regularidade e isso é indispensável para adquirir uma melhor forma para mostrar suas virtudes

Marcelo Bielsa

