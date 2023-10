Atlético-GO vence a Ponte Preta e assume vice-liderança provisória da Série B

Em compromisso válido pela 32ª rodada da Série B, o Atlético-GO visitou a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), e venceu por 2 a 0. Alix Vinícius e Matheus Peixoto foram os responsáveis pelos gols da partida deste domingo.

Com o triunfo, o Atlético-GO subiu na tabela e agora está na vice-liderança da competição. O Dragão foi para 56 pontos e pode se consolidar na zona de classificação dependendo dos resultados dos adversários na rodada. O próximo embate do clube será na quinta-feira, diante do ABC.

Do outro lado, a Ponte Preta complicou ainda mais sua situação na tabela. A derrota fez com que o time continuasse na beira do rebaixamento, oucpando a 16ª colocação com 34 pontos. A equipe paulista voltará aos gramados contra o Ituano, na outra segunda-feira (23).

O jogo

Mesmo atuando fora de seus domínios, o Atlético-GO foi pra cima no início da partida e conseguiu abrir o placar logo aos 17 minutos. Na jogada, Luiz Fernando recebeu pela esquerda e cruzou de trivela para Alix Vinícius, que cabeceou na pequena área para abrir o placar.

A Ponte tentou responder ainda na primeira etapa com Jefferson Jeh. O atacante teve uma ótima oportunidade sem marcação aos 35 minutos, mas acabou parando no goleiro Ronaldo.

Os mandantes continuaram tendo dificuldades de reagir no segundo tempo. Maílton chegou a oferecer perigo em um chute de longe que Ronaldo espalmou, aos oito minutos. No entanto, o time não conseguiu transformar as chances em bolas na rede.

Já nos acréscimos, o Atlético-GO aproveitou a desorganização do adversário e fechou o placar da partida com Matheus Peioxo. Após contra-ataque, o atacante bateu de esquerda dentro da área e deu números final à partida.