Artilheira brilha, Inter vence e pega Corinthians na Libertadores feminina

O Inter contou com a estrela de Priscila, venceu o Colo-Colo por 4 a 2, no Metropolitano de Techo, e vai enfrentar o Corinthians na semifinal da Libertadores feminina.

A artilheira colorada fez três gols e Isa Haas deu números finais à partida. Dahiana Bogarín e Ysaura viso descontaram para a equipe chilena.

Inter e Corinthians reeditarão na semi da Libertadores o duelo da final do Brasileirão do ano passado — que o Alvinegro levou a melhor. O Colorado busca o seu primeiro título do torneio continental, enquanto as Brabas querem o tetra para se isolarem como o maior vencedor.

A partida está marcada para a quarta-feira (18), no Pascual Guerrero, provavelmente às 21h30 (de Brasília). A Conmebol ainda vai confirmar o horário do confronto brasileiro.

Quem avançar encara na final do vencedor de Palmeiras x Atlético Nacional. O outro duelo da semifinal será disputado na terça (17).

Como foi o jogo

Jogadoras de Inter e Colo-Colo em ação no jogo das quartas de final da Libertadores feminina Imagem: Staff Images/Conmebol

O Inter começou o jogo com intensidade e abriu uma boa vantagem logo no início. Priscila balançou a rede duas vezes em dois minutos para deixar o time brasileiro na frente.

O Colo-Colo conseguiu diminuir o placar ainda no primeiro tempo e foi para o intervalo perdendo por 2 a 1.

As Gurias Coloradas ampliaram na volta do segundo tempo e fizeram o quarto depois de acertar a trave duas vezes. Isa Haas marcou o terceiro, e Priscila anotou o hat-trick.

O time chileno descontou novamente nos acréscimos, mas não teve tempo para uma reação. Assim, festa colorada no apito final.

Gols

1x0. Aos 17 minutos, Djeni recebeu um passe de Belén Aquino e chutou rasteiro. A goleira do Colo-Colo rebateu a bola em cima de Priscila, que aproveitou o rebote e chutou no alto para abrir o placar.

2x0. Pouco tempo depois, aos 19, em mais um contra-ataque, Belén cruzou rasteiro buscando Letícia Monteiro, mas a zagueira Clavijo cortou. No entanto, Priscila pegou a sobra e marcou seu segundo gol no confronto.

2x1. Aos 28, após uma falta cobrada na barreira, a bola sobrou para Clavijo, que finalizou com precisão no ângulo direito da goleira Barbieri.

3x1. Aos 10 minutos do segundo tempo, Djeni cobrou uma falta fechada da esquerda e Isa Haas desviou de cabeça para marcar o terceiro gol do Internacional.

4x1. Aos 27 minutos, Belén Aquino fez uma bela jogada individual pela esquerda, dando uma caneta em Clavijo, e tocou para trás. Priscila chutou, a goleira fez uma grande defesa, mas a bola bateu no travessão e voltou para Priscila completar seu hat-trick de cabeça.

4x2. Aos 47, Viso aproveitou um cruzamento da direita para cabecear no contrapé da goleira Barbieri.