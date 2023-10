Após empate, Rafael Cabral discute com torcedor do Cruzeiro

Ainda sob a sombra do rebaixamento para a Série B do Brasileiro, o Cruzeiro passou por um momento tenso após o empate contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, neste sábado. Um torcedor cobrou o elenco e viu a reação do goleiro Rafael Cabral, que ficou muito incomodado com as críticas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma pessoa gravando a passagem dos atletas por um portão. Primeiro, o torcedor faz uma forte cobrança para o atacante Wesley em relação a um gol perdido contra o Cuiabá. Depois, pede para que o time "jogue mais bola e tenha mais raça" para não retornar à segunda divisão.

Por fim, chama o goleiro Rafael Cabral. Descontente, o arqueiro foi até o encontro do manifestante e disse: "Você veio aqui para tirar foto ou encher o saco? A gente é profissional, não estamos de sacanagem", disse o atleta. O torcedor respondeu: "Não estou nem brigando com você, mas cobra lá os caras, pelo amor de Deus, não pode deixar eles fazerem isso".

Com 31 pontos, o Cruzeiro ocupa a 13ª colocação no Campeonato Brasileiro. O time mineiro ostenta uma gordura de 4 pontos em relação ao Vasco, primeiro integrante da zona de rebaixamento da competição.