Amuleto do Santos, Julio Furch entende reserva e prevê 2024 diferente

Amuleto do Santos, o centroavante Julio Furch entende ser atualmente reserva e prevê um cenário diferente em 2024.

O que aconteceu

Quando aceitou a proposta do Santos, Furch ouviu que havia possibilidade de Marcos Leonardo ser vendido e o único concorrente era Bruno Mezenga.

Pouco tempo depois, porém, o Peixe acertou a permanência de Marcos Leonardo e ainda contratou outros dois jogadores para a posição: Alfredo Morelos e Maxi Silvera.

Furch, que era titular absoluto do Atlas (MEX), virou reserva e entende essa situação, já que sabe que Marcos Leonardo é uma das referências do elenco.

A expectativa é continuar sendo importante no segundo tempo dos jogos, como foi contra o Grêmio e Bahia, quando ele fez gols decisivos nos minutos finais para garantir seis pontos ao Peixe.

Com a lesão na panturrilha de Morelos e a opção do técnico Marcelo Fernandes em atuar com dois atacantes por dentro, Furch deve ter muitos minutos até o fim do ano.

2024 diferente?

Marcos Leonardo pode ser vendido em dezembro. No meio do ano, a Roma (ITA) ficou perto de contratatá-lo.

Furch, aos 34 anos, herdaria essa vaga no ataque. Morelos tem contrato até o fim de 2024, enquanto Silvera tem vínculo mais curto: só até dezembro deste ano.

A postura de Julio Furch é muito elogiada internamente. Ele treina sempre no seu limite e aproveita cada segundo em campo. Todos no Santos entendem que o argentino foi uma boa contratação e que será ainda mais útil.

