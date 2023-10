Alexia Putellas supera Jenni Hermoso e se torna a maior artilheira da história do Barcelona Feminino

Alexia Putellas continua fazendo história e batendo recordes pela equipe feminina do Barcelona. Ao marcar o gol da vitória do Barça sobre o Atlético de Madrid, a espanhola se tornou a maior artilheira da história do Barcelona Feminino.

Com o gol de número 182, a capitã do clube catalão superou a outra espanhola Jenni Hermoso, com quem dividia a artilharia com 181 gols.

A meia-atacante também quebrou o tabu de nunca ter marcado um gol contra o Atlético Madrid como jogadora do Barcelona. O último gol marcado contra o clube de Madrid foi em 2012, na época em que defendia o Levante.

Desde sua estreia pelo Barcelona, Alexia marcou 131 gols pela Liga Espanhola, 20 pela Copa da Rainha, 19 na Liga dos Campeões, quatro na Supercopa da Espanha e oito na Copa da Catalunha.

??????, màxima golejadora del Barça femení. ?? ??????????, 182 gols ?? pic.twitter.com/kryvqCqz5C ? FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) October 15, 2023

Confira o top 5 das artilheiras do Barcelona Feminino na história

1- Alexia Putellas, 182 gols

2- Jenni Hermoso, 181

3- Sonia Bermúdez, 123

4- Asisat Oshoala, 110

5- Mariona Caldentey, 95