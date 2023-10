Adryelson chega ao Uruguai e se apresenta à seleção brasileira: 'Momento incrível'

O zagueiro Adryelson desembarcou em Montevidéu, no Uruguai, neste domingo para se apresentar à seleção brasileira. Em sua chegada, o atleta do Botafogo mostrou disposição para ajudar a equipe no confronto pelas Eliminatórias.

"É um momento incrível. Só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade e por todo a comissão pela oportunidade. Vim para ajudar, dar o meu máximo", disse.

Adryelson foi convocado para o lugar do zagueiro Nino, que sofreu uma entorse no joelho durante o treino do último sábado e teve seu corte confirmado neste domingo. O lateral Danilo também foi desconvocado após se machucar contra a Venezuela, abrindo espaço para Emerson Royal.

Titular no Botafogo, Adryelson chegou ao clube no meio de 2022 e hoje é titular do time. O jogador de 25 anos é um dos destaques da campanha surpreendente dos cariocas, que estão na liderança do Campeonato Brasileiro, com 55 pontos em 26 jogos.

O defensor terá dois dias para se entrosar com o restante do elenco antes do duelo com o Uruguai. A partida pela quarta rodada das Eliminatórias está maraca para esta terça-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Centenário de Montevidéu.