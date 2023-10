Adryelson agradece ao Botafogo e companheiros por convocação para a Seleção Brasileira

O líder do Campeonato Brasileiro tem mais um representante na Seleção Brasileira. O zagueiro Adryelson foi convocado por Fernando Diniz e se junta ao goleiro Lucas Perri como representantes do Botafogo na Seleção.

Adryelson, de 25 anos, foi chamado em função de Nino, do Fluminense, ter sofrido uma entorse no joelho esquerdo. O zagueiro do Botafogo é um dos destaques do líder do Brasileirão.

"Um dia que vai ficar marcado para sempre na minha vida e carreira! Obrigado a todos, família, esposa, equipe, amigos e companheiros que fazem parte de tudo isso", postou Adryelson nas redes sociais.

Ele vai se encontrar com o goleiro Lucas Perri, que também é referência do Fogão e um dos principais nomes da posição no Brasileirão. Perri já havia sido chamado por Diniz na última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Com a convocação de Adryelson, o Botafogo volta a ter uma dupla na Seleção Brasileira, algo que não acontecia desde 2013. Na ocasião, o técnico Felipão chamou o goleiro Jefferson e o zagueiro Dória para o amistoso contra a Bolívia. A convocação teve apenas jogadores que atuavam no Brasil.