Zezé Di Camargo defende anista a presos do 8 de janeiro em show; assista

Zezé Di Camargo defende anistia a presos do 8 de janeiro
Zezé Di Camargo defende anistia a presos do 8 de janeiro Imagem: Reprodução/X
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

15/10/2025 11h28

Zezé di Camargo, 63, fez uma manifestação pública em apoio aos presos do ato de 8 de Janeiro durante sua apresentação em Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina.

O que aconteceu

O episódio ocorreu na noite de segunda-feira (13), no Festival do Camarão. Durante o show, o cantor recebeu de um fã uma camiseta com os dizeres "Anistia já! Presos do 8 de Janeiro". Em vez de devolvê-la, Zezé ergueu a peça diante do público, provocando aplausos e gritos de parte da plateia, enquanto o momento era registrado em vídeo.

A camiseta faz referência ao projeto de anistia destinado aos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro que participaram da invasão aos prédios dos Três Poderes em Brasília.

O vídeo viralizou nas redes sociais, reacendendo o debate sobre o tema. "Jamais coloquei uma música desse cara pra ouvir e agora que mostrou seu caráter ou a falta dele, nem pagando eu ouvirei", disse um internauta. "Quando a pessoa tem empatia, entende a dor do próximo, independentemente de lado político", comentou outro.

