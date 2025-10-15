De onde vem herança de Chiquinho Scarpa, agora com R$ 34 no banco?

A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio das contas bancárias do empresário Chiquinho Scarpa, 74, mas só encontrou R$ 33,98. Ele foi condenado a pagar uma dívida de R$ 210,4 mil com médicos de uma clínica de anestesiologia. O empresário não pode recorrer da decisão.

De onde vem herança

Francisco Scarpa Filho, o Chiquinho, é filho do empresário Francisco Scarpa e da socialite Patsy Scarpa. A história de riqueza da família começou com o avô, o imigrante italiano Nicolau Scarpa.

O empresário foi o criador da cervejaria Caracu, dono de empresas e acionista do Grupo Votorantim. O avô de Chiquinho também foi dono da marca Skol. O pai de Chiquinho, inclusive, foi responsável por lançar a primeira cerveja em lata no Brasil.

A mansão de Chiquinho Scarpa em São Paulo Imagem: Reprodução/Divulgação

O pai de Chiquinho chegou a ser proprietário de 40 fazendas, usina de açúcar, metalúrgica e fábrica de tecidos, segundo reportagem do jornal O Globo. O patrimônio construído permitiu que Chiquinho, também conhecido como "conde", levasse uma vida de muitos luxos.

Ainda na infância, ele sempre viajava à Europa com a família a bordo de um transatlântico. À época, eles levavam uma vaca leiteira para ser ordenhada no porão da embarcação.

Em 2023, Scarpa colocou à venda a mansão da família pelo valor de R$ 63 milhões. Com 4.000 mil metros quadrados, a propriedade já estava à venda há mais de dez anos, sendo pedido inicialmente R$ 120 milhões por ela —o valor acabou sendo reduzido gradativamente.