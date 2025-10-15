Topo

Entretenimento

Victoria's Secret Fashion Show 2025: saiba horário, onde assistir, angels e atrações musicais

São Paulo

15/10/2025 14h49

O tradicional Victorias Secret Fashion Show ocorre nesta quarta-feira, 15, em Nova York, marcando a segunda edição consecutiva após o retorno do evento em 2024, que encerrou um hiato de seis anos. Mantendo o formato que mistura desfiles e performances musicais, a apresentação promete reunir nomes icônicos das passarelas e novas apostas da moda global.

Que horas e onde assistir

A transmissão ao vivo começa às 19h30 (horário de Brasília) com o pink carpet, seguida pelo desfile principal às 20h. O público poderá acompanhar o evento pelo Prime Video, Amazon Live e também nos canais oficiais da Victorias Secret no YouTube, TikTok e Instagram.

Em Nova York, a marca realiza ainda uma experiência imersiva no distrito de Penn, com festa de exibição, DJ e ativações para convidados.

Novidades e angels confirmadas

Entre as principais novidades desta edição está a estreia de Adam Selman como diretor-executivo e criativo da Victoria's Secret. Conhecido por suas criações para artistas como Rihanna, Lady Gaga e Gwen Stefani, ele deve imprimir uma estética mais diversa e moderna à marca. O designer franco-americano Joseph Altuzarra também participa do projeto "atelier in residence", assinando peças exclusivas que conectam o desfile ao universo do high fashion.

Já o elenco de angels deste ano conta com veteranas e novos rostos. Estão confirmadas as brasileiras Adriana Lima e Alessandra Ambrósio, que fizeram história na Victorias Secret, além de Candice Swanepoel, Behati Prinsloo, Gigi Hadid, Lily Aldridge, Joan Smalls, Anok Yai, Vittoria Ceretti, Jil Kortleve, Barbara Palvin, Alex Consani e Angelina Kendall.

A brasileira Daiane Sodré faz sua estreia na passarela da marca, e a jogadora de basquete Angel Reese entra para o time como a primeira atleta profissional a desfilar oficialmente pela VS.

Apresentações musicais

As apresentações musicais deste ano ficam por conta de Missy Elliott, Madison Beer, Karol G e do grupo sul-coreano Twice.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

Adam Levine e esposa vendem mansão de luxo na Califórnia por R$ 326 milhões

Quem é a atriz cubana Mariela Garriga, a nova Maria Madalena de Mel Gibson?

Aos 78, Schwarzenegger encara dores e reflete sobre o preço do Mr. Olympia

Detalhe em novas cenas de Consuêlo pode solucionar 2 crimes em 'Vale Tudo'

Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis iguais durante treino na academia

Sem medicamentos, ator de 'Um Sonho Possível' impressiona ao perder 83 kg

Sorrah elogia Paolla Oliveira em cena do mambo em Vale Tudo: 'Maravilhosa'

?Hipócrita?: como treta de Nizam e Fernando terminou em exposição de prints

Poliana Rocha compartilha foto do filho Zé Felipe com Ana Castela

Ana Maria Braga chora ao falar de câncer com Carolina Dieckmmann

Victoria's Secret Fashion Show 2025: saiba horário, onde assistir, angels e atrações musicais