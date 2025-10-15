Odete não morreu? Atriz de 'Vale Tudo' levanta suspeita: 'Está em Paris'

A pergunta sobre quem matou Odete Roitman (Debora Bloch) move a reta final de "Vale Tudo" e também intriga o elenco. Letícia Vieira, intérprete de Gilda no remake da Globo, conta que vive o mesmo mistério que o público. Em conversa com Splash, a atriz revela que criou suas próprias teorias sobre o crime.

Mistério no ar

A primeira delas é a que nenhum dos cinco principais suspeitos— César (Cauã Reymond), Celina (Malu Galli), Heleninha (Paolla Oliveira), Maria de Fátima (Bella Campos) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) — matou a vilã. "Quem matou não tá ali nesse círculo de investigados. Quem matou, a gente vai descobrir e vai falar: 'Caraca, não acredito que era essa pessoa disfarçada'. Sabe essas coisas de novela? Passa alguém atrás e depois você entende tudo".

A segunda hipótese de Letícia é ainda mais ousada: Odete não teria morrido. "Fico dividida. Se ela morreu, acho que não foi nenhum dos cinco. Se ela não morreu, acho que ela armou um bem bolado pra sair ilesa e tá em Paris tomando o vinho dela", diverte-se, referindo-se à vilã vivida por Deborah Bloch.

Provocada sobre a possibilidade de Gilda estar envolvida no crime para ajudar Raquel (Taís Araujo), ela diz que é impossível. "Eu queria, mas a Gilda não vai tá matando a Odete não. E acho que a Raquel tem um coração muito bom pra fazer um plano tão mal".

Me perguntam muito 'quem matou Odete?'. As pessoas acham que ei sei Gente, eu não sei! Quando peguei o texto, estava lá: 'cena protegida'. A gente não consegue nem acessar. Você acha que eu não tentei? Letícia Vieira, aos risos

A atriz ainda comentou as teorias que circulam nas redes sociais, incluindo a de que Nise estaria viva e pronta para se vingar. "Gosto também. Pra mim, é uma das mais críveis".

Já sobre a ideia de Raquel ser a assassina, Letícia é categórica. "Não acho que foi a Raquel, não tem contexto pra isso. Quando Odete morre, ela tá sentada no sofá assistindo TV com Ivan".

Fã do clima de mistério, Letícia celebra o impacto que Vale Tudo vem provocando na nova geração. "A novela pegou uma galera que não se atentava muito pra esse formato. Antigamente quem via novela das 9 eram os adultos. Hoje tem criança de 13 anos maratonando 'Vale Tudo'. Minha sobrinha é uma delas... "É muito legal ver como a novela alcançou esse público e resgatou essa paixão".

Leticia Vieira faz o papel de Gilda em 'Vale Tudo' Imagem: Kenny Hsu

Letícia não é a primeira

Em papo com Splash, Carolina Dieckmmann também revelou acreditar que Odete pode estar viva. "Pra mim, a Odete não morreu. Põe isso no bolão. Só sei que eu não matei. Não gravei nem com arma".

Carol enfatizou ainda que não gravou cenas de Leila com uma arma em mãos, afastando a personagem de uma acusação direta. Mas a atriz não descarta seu papel como cúmplice de Marco Aurélio (Alexandre Nero), considerado um dos principais envolvidos no crime.

Já falei pra todo mundo: nem gravei com a arma na mão. Como vou matar a pessoa sem arma na mão? Só se ela morrer envenenada? Cúmplice, com certeza. Uma coisa que a Leila nasceu pra ser nessa vida foi ser cúmplice. Matar? Acho que ela não seria capaz não. Carolina Dieckmmann

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.