'Vale Tudo': Na versão original, Raquel se entregou à polícia para salvar Maria de Fátima

Na versão original de Vale Tudo (1988), o desfecho da trama foi marcado por uma série de reviravoltas que envolveram o assassinato de Odete Roitman (Beatriz Segall) e o destino de Raquel (Regina Duarte) e Maria de Fátima (Gloria Pires). Na reta final, Raquel se entregou à polícia, assumindo o crime para proteger a filha, suspeita de ter matado a vilã. A empresária acreditava que a jovem, desesperada, poderia ter cometido o assassinato e decidiu assumir a culpa para poupá-la da prisão.

O gesto ocorreu após uma sucessão de conflitos e mentiras. Maria de Fátima, que havia se envolvido com César (Carlos Alberto Riccelli), tornou-se uma das suspeitas depois de invadir o apartamento de Odete para recuperar documentos que comprometiam Ivan (Antonio Fagundes) em um esquema de corrupção na TCA. A jovem encontrou as provas, mas foi surpreendida pela vilã. Com a morte de Odete, o clima de tensão dominou a novela, e Raquel tentou salvar a filha, acreditando que ela estivesse por trás do crime.

Antes disso, Fátima vendeu o próprio filho. Grávida de César, ela aceitou a ajuda de Olavo (Paulo Reis) para negociar o bebê com um casal de estrangeiros. O plano, no entanto, foi descoberto por Raquel, que conseguiu resgatar o neto no aeroporto antes que fosse levado para fora do País.

Mesmo após o resgate da criança, a relação entre mãe e filha continuou conturbada. Raquel recusou acolher Fátima, afirmando que ela estava colhendo as consequências de suas atitudes. Sem o filho e sem dinheiro, a jovem retomou o relacionamento com César, que planejou fugir com ela para a Europa. Odete descobriu a traição e rompeu com o amante, mas logo depois foi assassinada.

Durante a investigação, Raquel chegou a confessar o assassinato de Odete à polícia. Ela acreditava que Ivan pudesse ser culpado e, ao mesmo tempo, desconfiava de que Maria de Fátima tivesse envolvimento no crime. A intenção da cozinheira era proteger ambos da prisão. No entanto, ele revelou a verdade às autoridades, impedindo que Raquel fosse condenada injustamente.

No desfecho da novela, Ivan foi preso e cumpriu um ano de pena. Raquel recuperou o neto e passou a criá-lo. Fátima se afastou da mãe e foi para Europa com César, onde aceitou se casar com um príncipe italiano homossexual em troca de dinheiro.