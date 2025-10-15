'Vale Tudo' hoje (15): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

A partir dos roteiros finais, Splash reuniu o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (15) em "Vale Tudo" (Globo). Confira a seguir!

O que vai acontecer

Continua movimentação de Heleninha e Celina na delegacia. Heleninha se embriaga e acredita que matou Odete. Ela se entrega à polícia. Celina é liberada. Eugênio serve almoço na mansão dos Roitman. Cesar vai à padaria onde Fátima trabalha. Cabelo de Afonso começa a crescer após passagem de tempo de dois meses. Maria de Fátima aparece com barriga de sete meses após nova passagem de tempo de quatro meses. Solange aparece com barriga de nove meses. Afonso segue debilitado. Raquel e Ivan aparecem em nova casa. Fátima e Raquel aparecem em meio a antigo apartamento de Rubinho vazio.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

