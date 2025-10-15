Val Marchiori realiza primeira sessão de quimioteriapia: 'Dói demais'

Val Marchori, 51, passou pela cirurgia de colocação do cateter e pela primeira sessão de quimioterapia.

O que aconteceu

A empresária, que foi diagnosticada com câncer de mama em agosto por um exame de rotina, compartilhou com seus seguidores que realizou, nesta quarta-feira (15) os dois procedimentos. Val estava com um nódulo suspeito e decidiu investigar, até chegar ao diagnóstico.

No Instagram, a socialite surgiu em um vídeo emocionado falando sobre a importância da mamografia, além de contar que faltam mais cinco sessões de quimioterapia. "