Val Marchiori realiza primeira sessão de quimioteriapia: 'Dói demais'

do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

15/10/2025 14h39

Val Marchori, 51, passou pela cirurgia de colocação do cateter e pela primeira sessão de quimioterapia.

O que aconteceu

A empresária, que foi diagnosticada com câncer de mama em agosto por um exame de rotina, compartilhou com seus seguidores que realizou, nesta quarta-feira (15) os dois procedimentos. Val estava com um nódulo suspeito e decidiu investigar, até chegar ao diagnóstico.

No Instagram, a socialite surgiu em um vídeo emocionado falando sobre a importância da mamografia, além de contar que faltam mais cinco sessões de quimioterapia. "

