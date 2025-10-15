Topo

Entretenimento

Tainá Castro se derrete por Militão e ganha elogios de Virginia e Vini Jr.

Tainá Castro se declara para Éder Militão - Reprodução/Instagram
Tainá Castro se declara para Éder Militão Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

15/10/2025 17h06

Tainá Castro, 29, usou suas redes sociais para se declarar ao marido, Eder Militão, 28.

O que aconteceu

A influenciadora publicou uma sequência de fotos ao lado do jogador do Real Madrid e escreveu um texto cheio de carinho. "Hoje não é uma data especial, mas bateu uma vontade de expressar o amor que eu sinto por você! Amo nossa conexão e sincronia, amo nossos tempos de qualidade, amo o jeito que me trata e me admira, enfim, eu amo você. Que Deus nos conceda sabedoria pra saber lidar com as dificuldades juntos!", declarou Tainá.

Relacionadas

Quem é a atriz cubana Mariela Garriga, a nova Maria Madalena de Mel Gibson?

Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis iguais durante treino na academia

Sorrah elogia Paolla Oliveira em cena do mambo em Vale Tudo: 'Maravilhosa'

Nos comentários, a postagem foi rapidamente tomada por elogios e mensagens de carinho de fãs e amigos. Virginia Fonseca comentou: "Lindosssssssss!!!! Vocês são massa demais juntos", enquanto Vini Jr. deixou vários emojis de coração na publicação.

Virginia e Tainá estreitaram a amizade recentemente, após a influenciadora começar a se aproximar de Vini Jr., que atua no mesmo time que Militão. Durante a última viagem de Virginia a Madri, o quarteto chegou a sair para jantar junto.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Entretenimento

Lucas dorme na casa do ex, Carlinhos Maia, e brinca: 'Errei, fui moleque'

Influenciadora Adriely Lima denuncia MC Negão por calote de R$ 50 mil

Mariela Garriga interpretará Maria Madalena no filme A Ressurreição de Cristo, de Mel Gibson

Carmo Dalla Vecchia abandona cabelo platinado e mostra novo visual

Transplante de Afonso dá certo em 'Vale Tudo'? Cenas serão emocionantes

Tainá Castro se derrete por Militão e ganha elogios de Virginia e Vini Jr.

Moacyr Luz quer conseguir 'beber escondido' após cirurgia de Parkinson

Estrela de 'Apocalypto', Rudy Youngblood é preso no Texas, diz site

Adam Levine e esposa vendem mansão de luxo na Califórnia por R$ 326 milhões

Quem é a atriz cubana Mariela Garriga, a nova Maria Madalena de Mel Gibson?

Aos 78, Schwarzenegger encara dores e reflete sobre o preço do Mr. Olympia