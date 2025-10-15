Tainá Castro se derrete por Militão e ganha elogios de Virginia e Vini Jr.

Tainá Castro, 29, usou suas redes sociais para se declarar ao marido, Eder Militão, 28.

O que aconteceu

A influenciadora publicou uma sequência de fotos ao lado do jogador do Real Madrid e escreveu um texto cheio de carinho. "Hoje não é uma data especial, mas bateu uma vontade de expressar o amor que eu sinto por você! Amo nossa conexão e sincronia, amo nossos tempos de qualidade, amo o jeito que me trata e me admira, enfim, eu amo você. Que Deus nos conceda sabedoria pra saber lidar com as dificuldades juntos!", declarou Tainá.

Nos comentários, a postagem foi rapidamente tomada por elogios e mensagens de carinho de fãs e amigos. Virginia Fonseca comentou: "Lindosssssssss!!!! Vocês são massa demais juntos", enquanto Vini Jr. deixou vários emojis de coração na publicação.

Virginia e Tainá estreitaram a amizade recentemente, após a influenciadora começar a se aproximar de Vini Jr., que atua no mesmo time que Militão. Durante a última viagem de Virginia a Madri, o quarteto chegou a sair para jantar junto.