Suzana Alves revive Tiazinha em clique de IA: 'Hoje sou testemunho'

Suzana Alves revive Tiazinha com a ajuda da Inteligência Artificial - Reprodução/Instagram
Suzana Alves revive Tiazinha com a ajuda da Inteligência Artificial Imagem: Reprodução/Instagram
Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

15/10/2025 12h33

Suzana Alves, 47, voltou ao passado ao relembrar sua trajetória marcante como Tiazinha.

O que aconteceu

A influenciadora participou de uma trend nas redes que utiliza inteligência artificial para criar imagens onde sua versão atual abraça a versão antiga de si mesma. No clique publicado hoje (15), Suzana aparece abraçando Tiazinha, personagem que a tornou conhecida em todo o Brasil no final dos anos 90.

Suzana refletiu sobre a mudança em sua vida, de sex symbol a influenciadora cristã. "Abracei o meu passado? e encontrei o propósito que Deus escondia nele. A mulher que um dia foi personagem? hoje é testemunho vivo do amor de Deus. Abraçar quem eu fui é o milagre da cura que só Deus pode fazer", escreveu.

A influenciadora também comentou sobre como as experiências difíceis se transformaram em aprendizado. "Quando a gente deixa Deus entrar na nossa história, até o que foi dor se transforma em graça e redenção. E você já ressignificou a sua história?", questionou aos seguidores.

