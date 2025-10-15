Topo

Entretenimento

Sorrah elogia Paolla Oliveira em cena do mambo em Vale Tudo: 'Maravilhosa'

Renata Sorrah elogia Paolla Oliveira - Reprodução/Instagram
Renata Sorrah elogia Paolla Oliveira Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

15/10/2025 15h46

Renata Sorrah, 78, que interpretou Heleninha Roitman na primeira versão de Vale Tudo, expressou sua admiração pela atuação de Paolla Oliveira, 43, em uma cena emblemática.

O que aconteceu

No capítulo exibido na última segunda-feira (13) Heleninha enfrenta uma recaída e, alcoolizada em uma boate, pede ao DJ para tocar um mambo. A cena é uma referência direta à cena original de 1988.

Relacionadas

Por que ator de 'Vale Tudo' saiu de costas de cemitério? Entenda o ritual

Por que Olavo caiu em desgraça sozinho na 1ª 'Vale Tudo'? Veja novo final

Viúvo, César flagra Fátima antes do parto e de golpe final em 'Vale Tudo'

Paolla compartilhou a sequência nas redes sociais, destacando a importância da homenagem. "Essa cena chegou pra mim com um pedido para que fosse uma homenagem. Que fosse relembrada essa cena original, onde, entre o mambo e os cambrés, marcou uma época e ultrapassou gerações. Felicidade gigante a minha de poder homenagear a imensa Renata Sorrah."

Em resposta, Renata rasgou elogios à colega. "Paolla maravilhosa!". A atriz da versão original também compartilhou sua experiência ao interpretar Heleninha, destacando a importância de representar uma personagem com questões tão profundas e atuais.

Renata Sorrah elogia Paolla Oliveira por cena do mambo - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Imagem: Reprodução/Instagram

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Entretenimento

Adam Levine e esposa vendem mansão de luxo na Califórnia por R$ 326 milhões

Quem é a atriz cubana Mariela Garriga, a nova Maria Madalena de Mel Gibson?

Aos 78, Schwarzenegger encara dores e reflete sobre o preço do Mr. Olympia

Detalhe em novas cenas de Consuêlo pode solucionar 2 crimes em 'Vale Tudo'

Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis iguais durante treino na academia

Sem medicamentos, ator de 'Um Sonho Possível' impressiona ao perder 83 kg

Sorrah elogia Paolla Oliveira em cena do mambo em Vale Tudo: 'Maravilhosa'

?Hipócrita?: como treta de Nizam e Fernando terminou em exposição de prints

Poliana Rocha compartilha foto do filho Zé Felipe com Ana Castela

Ana Maria Braga chora ao falar de câncer com Carolina Dieckmmann

Victoria's Secret Fashion Show 2025: saiba horário, onde assistir, angels e atrações musicais