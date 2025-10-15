Sorrah elogia Paolla Oliveira em cena do mambo em Vale Tudo: 'Maravilhosa'

Renata Sorrah, 78, que interpretou Heleninha Roitman na primeira versão de Vale Tudo, expressou sua admiração pela atuação de Paolla Oliveira, 43, em uma cena emblemática.

O que aconteceu

No capítulo exibido na última segunda-feira (13) Heleninha enfrenta uma recaída e, alcoolizada em uma boate, pede ao DJ para tocar um mambo. A cena é uma referência direta à cena original de 1988.

Paolla compartilhou a sequência nas redes sociais, destacando a importância da homenagem. "Essa cena chegou pra mim com um pedido para que fosse uma homenagem. Que fosse relembrada essa cena original, onde, entre o mambo e os cambrés, marcou uma época e ultrapassou gerações. Felicidade gigante a minha de poder homenagear a imensa Renata Sorrah."

Em resposta, Renata rasgou elogios à colega. "Paolla maravilhosa!". A atriz da versão original também compartilhou sua experiência ao interpretar Heleninha, destacando a importância de representar uma personagem com questões tão profundas e atuais.