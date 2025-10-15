Topo

Entretenimento

Shakira 'tatua' bumbum de modelo em ensaio quente: 'Deem uma olhada nisso'

Shakira tatua bumbum de modelo em novas fotos - Reprodução/Instagram
Shakira tatua bumbum de modelo em novas fotos Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

15/10/2025 09h54

Shakira, 48, voltou a agitar a internet ao divulgar um novo ensaio fotográfico hoje.

O que aconteceu

A artista posou ao lado de modelos musculosos, em registros que chamaram atenção dos fãs pela ousadia e clima provocante. Nas imagens publicadas em seu perfil no Instagram, a colombiana aparece cercada por homens de cueca. "Deem uma olhada nisso...", escreveu a cantora na legenda da publicação.

Em um dos cliques, Shakira vira uma tatuadora. Ela surge "tatuando" o bumbum de um dos modelos, que está deitado vestindo apenas uma cueca, enquanto outros homens ficam observando.

shakira - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Shakira surge com homens sarados de cueca em novas fotos
Imagem: Reprodução/Instagram

O ensaio ganhou uma enxurrada de elogios nos comentários. "Essa mulher é um ícone, não envelhece!", escreveu uma seguidora. Outra fez referência à turnê mais recente da artista, brincando: "As mulheres não choram mais, elas fazem tatuagem!". Um terceiro internauta resumiul: "Rainha absoluta, todos os homens são iguais mesmo".

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Entretenimento

Shakira 'tatua' bumbum de modelo em ensaio quente: 'Deem uma olhada nisso'

Sandra morre mesmo em 'Êta Mundo Melhor!'? Desespero marca capítulo de hoje

O primeiro e único projeto musical envolvendo Diane Keaton, que morreu aos 79 anos

'Dona de Mim' hoje (15): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Modelo italiana é morta a facadas pelo companheiro em Milão

Modelo após Virginia admitir 2ª chance a Vini Jr.: 'Não foi falta de aviso'

Com look decotado, Heidi Klum faz piada ao mostrar pelo nos seios

Quem é Felipe Selau, ex-ator de 'Malhação' encontrado morto?

'Êta Mundo Melhor!' hoje (15): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Corpo de ex-Malhação Felipe Selau será velado hoje no Paraná

Leonardo pode doar medula a Afonso mesmo sem consentimento? Entenda