Sandra morre mesmo em 'Êta Mundo Melhor!'? Desespero marca capítulo de hoje

Sandra, personagem de Flávia Alessandra, será dada como morta no capítulo desta quarta-feira (15) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo). Veja o que acontece.

O que vai acontecer

A polícia anuncia a Celso que Sandra está morta. Estela tem uma vaga lembrança de sua identidade, e agradece a Túlio. Francine ensina Maria Divina a dançar. Inês diz a Ernesto que Sandra morreu. Olga retorna à pensão de Margarida.

Paula alerta Túlio sobre seus sentimentos por Estela. Asdrúbal pega o mapa das esmeraldas por engano, e Cunegundes, Quinzinho e Medeia decidem ir atrás do professor.

Todos comentam a suposta morte de Sandra. Celso ordena o início do enterro, e Inês se desespera.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.



