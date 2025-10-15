Quem é Felipe Selau, ex-ator de 'Malhação' encontrado morto?

*Alerta: a reportagem abaixo trata de temas como transtornos mentais. Se você está passando por problemas, veja ao final do texto onde buscar ajuda.

Felipe Selau foi encontrado morto ontem, em sua residência, em São Paulo. A notícia foi confirmada pela irmã do ator, a jogadora de futebol do Cruzeiro Pri Back, que não informou a causa da morte. O ator ficou conhecido por ter integrado o elenco de "Malhação" (Globo) em 2014 como o personagem João, ele utilizava o nome artístico de Felipe Céu. Atualmente, trabalhava como Produtor Executivo Sênior na marca Chilli Beans.

Mesmo em outra área, Felipe nunca deixou de atuar. Ele fez parte do videoclipe da cantora brasileira Alva, Honestamente, lançado em 2020. Três anos depois, por seu trabalho no curta-metragem Pandemonium, recebeu o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante na Paris Shorts Film Awards.

Ele também participou da seletiva do Masterchef Brasil 6, reality da Band, em 2019 e fez uma campanha como modelo de roupas para a marca brasileira João Pimenta.

O que aconteceu

A atleta Priscila Back relatou que a família e colegas de trabalho de Felipe tiveram dificuldade de contatá-lo na semana passada. Ela chegou a acionar um amigo do ator e um chaveiro, que o encontraram dopado no apartamento da capital paulista.

No dia seguinte, Felipe voltou a responder mensagens e "estava melhorando", segundo a jogadora. No último final de semana, porém, ele voltou a parar de se comunicar com pessoas próximas. A família contatou a recepcionista do prédio em que o ator vivia, que relatou que "alguém respondeu" após ela bater na porta do apartamento na segunda, 13. Na terça, porém, os parentes continuaram sem resposta e acionaram novamente um chaveiro, que encontrou Felipe sem vida.

Segundo a atleta, a polícia encontrou antidepressivos no apartamento do ator. "Se a recepcionista ouviu alguém falando, não sabemos o que realmente aconteceu", disse ela.

Onde buscar ajuda

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pela Unicef para oferecer escuta para adolescentes de 13 a 24 anos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps Infantojuventis e é possível buscar os endereços das unidades nesta página.

Mapa da Saúde Mental

O site traz mapas com unidades de saúde e iniciativas gratuitas de atendimento psicológico presencial e online. Disponibiliza ainda materiais de orientação sobre transtornos mentais.