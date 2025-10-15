Por que Olavo caiu em desgraça sozinho na 1ª 'Vale Tudo'? Veja novo final

Olavo, personagem de Paulo Reis, não terminou a primeira versão de "Vale Tudo" bem. Veja o que aconteceu e como deve ser o final dele no remake.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No remake, vivido por Ricardo Teodoro, Olavo é amigo de César (Cauã Reymond) e parceiro de tramoias. Além disso, se envolve em uma trama paralela, mantendo um caso breve com Celina (Malu Galli), que na verdade foi parte de um plano de Fátima (Bella Campos) para se vingar da tia de Afonso (Humberto Carrão).

César (Cauã Reymond) e Olavo (Ricardo Teodoro) em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Seu final, exibido no dia 17 de outubro, deve ser ao lado de César e de Fátima. Assim que ficou viúvo de Odete (Debora Bloch), César prometeu ao amigo alguns de seus milhões.

De acordo com a sinopse, Olavo surge em um haras com os dois e com Carvana, novo personagem. Desse modo, Olavo termina a trama no "bem bom".

Em 1988, Olavo foi preso e César ficou rico

Na primeira versão, Olavo (Paulo Reis) acabou preso por seus golpes e em um romance com Consuêlo (Rosane Gofmann). Nos últimos capítulos, a secretária surpreendeu os telespectadores ao surgir na cadeia, visitando Olavo.

Em 1988, Consuêlo era solteira, irmã de Jarbas, vivido por Stepan Nercessian. Os dois mantinham uma relação fraterna e divertida, que conquistou o público. Os dois criavam juntos os sobrinhos André (Marcello Novaes) e Daniela (Paula Lavigne).

Perto do fim da história original, Consuêlo se encantou por Olavo, amigo de César (Carlos Alberto Riccelli), assim como no remake. Apaixonada pelo bonitão, a secretária da TCA começa a presenteá-lo, algo que encheu os olhos do oportunista.

Consuêlo e Olavo em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

No remake, Jarbas (Leandro Firmino) é seu marido, e ela vive dilemas no casamento. Além disso, André (Breno Ferreira) e Daniela (Jéssica Marques) agora são seus filhos.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

