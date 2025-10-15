Odete Roitman e suspeitos de 'Vale Tudo' também brilham no cinema

Antes de interpretar a vilã Odete Roitman em "Vale Tudo", Debora Bloch foi muito aplaudida e premiada como a protagonista de "Bete Balanço".

Debora, porém, não é a única do elenco do remake de "Vale Tudo" a brilhar no cinema. Inclusive, alguns suspeitos da morte da megera estão em cartaz nas telonas em filmes muito elogiados pela crítica.

Conheça os filmes estrelados por Odete e os suspeitos de assassinato

Para Flavia Guerra, "Bete Balanço", estrelado por Bloch, é um dos grandes filmes da história do cinema brasileiro. "'Bete Balanço' mostrou muito a juventude da época, que não tinha sido retratada no cinema e da forma como foi. O Brasil o país da novela, e são maravilhosas as nossas novelas, mas o cinema permite outra linguagem, outro tempo, é delicioso, tem humor", diz.

Bella Campos, que vive Maria de Fátima, está em "Cinco Tipos de Medo", grande vencedor do Festival de Cinema de Gramado. O longa estará na Mostra de São Paulo, e Bella "está muito bem no filme", segundo o crítico Vitor Búrigo.

Paolla Oliveira está em cartaz em "Herança de Narcisa", que estreou no Festival do Rio. "Paolla Oliveira por onde passa é um estrondo. O filme foi super bem recebido. É um terror, outro gênero muito 'diferentão', que a gente tem feito cada vez mais", conta Flavia.

Malu Galli é uma atriz "maravilhosa", que levou o Kikito de melhor atriz em Gramado com "Querido Mundo", lembra Vitor Búrigo. Ele destaca ainda a interpretação de Galli no suspense "Propriedade", disponível na Netflix.

É um filmaço de terror, de suspense, de tensão. É um filme que tem diversas camada, e a Malu Galli mostra mais uma vez esse talento dela. Vitor Búrigo

Cauã Reymond, o César, e Alexandre Nero, que vive Marco Aurélio, também deixaram sua marca no cinema brasileiro. Cauã estrelou "A Viagem de Pedro", de Laís Bodanzky, e "Reza a Lenda", de Homero Olivetto. Já Nero viveu João Carlos Martins na biografia "João, o Maestro", de Mauro Lima.