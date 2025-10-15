Pai morreu e deixou Woody para Andy? Veja teoria sinistra de 'Toy Story'

Uma teoria (um pouco triste) criada por internautas explica a lealdade de Andy a Woody nos filmes "Toy Story" e a relação dos personagens com o pai do garoto.

O que aconteceu com o pai de Andy?

O pai de Andy não aparece em nenhum dos filmes. Até aí, tudo bem: é tradição dos filmes infantis remover um dos pais dos protagonistas - vide "O Rei Leão" (1994), "A Pequena Sereia" (1989), "Bambi" (1942) e muitos outros.

Andy, já adulto, segurando Woody, em Toy Story 3 Imagem: Divulgação/Pixar

No entanto, essa ausência nunca é explicada. Diferente de outras produções da empresa, que deixam claros os motivos da falta de alguns pais e mães (de forma traumática para crianças, inclusive), em "Toy Story" a ausência do pai de Andy nunca é explicada. Ele morreu? Se divorciou? Não sabemos.

Uma teoria tenta explicar essa lacuna. Ela é creditada a um homem chamado Mike Mozart, que revelou a especulação no canal Super Carlin Brothers, no YouTube, em 2017. Mozart era amigo de Joe Ranft, que trabalhava para a Pixar e tem crédito na história de "Toy Story 1". Por mais que nada seja confirmado pelas empresas, a teoria faz bastante sentido e é um pouco triste.

Woody era um brinquedo do pai do Andy?

De acordo com a teoria, sim. O protagonista de "Toy Story", Woody, pertenceu primeiro ao pai de Andy (de fato, a mãe de Andy chama Woody de "um velho brinquedo de família").

Mozart diz que Ranft revelou a ele que o pai de Andy também se chamava Andy - Andy Sr. Dessa forma, teria sido ele quem escreveu o nome na bota de Woody, na década de 1950, e não o filho.

Nome de Andy escrito na bota de Woody Imagem: Divulgação/Pixar

Segundo a teoria, o pai de Andy teria pegado poliomielite. A doença, de fato, teve um surto nos EUA na década de 1950. Em 1952, de acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), mais 3.000 pacientes morreram no país em decorrência da infecção. A primeira vacina de prevenção à pólio começou a ser aplicada em larga escala apenas em 1955.

Depois que Andy Sr. pegou poliomielite, seus brinquedos teriam sido queimados. No entanto, ele escondeu Woody, poupando o boneco cowboy desse destino.

Andy pai eventualmente se recuperou da doença, cresceu e conheceu sua mulher. Eles tiveram um filho, mas pouco depois do nascimento da irmã de Andy, Molly, a teoria diz que o pai desenvolveu a síndrome pós-poliomielite, uma condição que acabou levando à sua morte.

A teoria da poliomielite também explica por que o boneco nunca se lembrou do programa de TV "O Rodeio do Woody". Se ele passava a maior parte dos dias em um hospital com o pai de Andy, é provável que não tivesse acesso a TV na época.

Por que o Woody é um boneco tão raro?

Antes de morrer, o pai de Andy confia Woody ao filho. Em "Toy Story 2", é revelado que o boneco é bastante raro, e a teoria também explica esse detalhe. A razão pela qual Woody é um brinquedo tão especial é porque ele é o único boneco do tipo que foi feito —apenas um protótipo.

Tudo teria começado com uma promoção de uma empresa de cereais. No concurso, você enviaria uma quantidade X de tampas de caixa e ganharia um boneco do xerife Woody. No entanto, os produtos do Woody foram descontinuados após o lançamento do Sputnik, em 1957 (lembra que o Pete Fedido reclama que "as crianças só queriam brincar com brinquedos espaciais"?).

Buzz Lightyear, um dos brinquedos que surgiram com a corrida espacial Imagem: Divulgação

Como a família de Andy Sr. não era muito rica, ele não conseguiu arrecadar tampas de caixa suficientes antes do fim da promoção. Isso não o impediu, no entanto, de enviar suas poucas tampas de caixa com uma carta implorando por um boneco Woody, e alguém decidiu mandar o protótipo.

É verdade ou não?

Por mais interessantes que sejam as teorias, muitos afirmam que esta história não é real. Isso inclui um dos escritores originais de "Toy Story', Andrew Stanton. Num tweet já deletado, ele insistiu que "não há nada para ver aqui" e que a história nada mais é do que "fake news".

Infelizmente, Ranft, a quem Mozart atribui a teoria, morreu em 2006. Sendo assim, não há como ele realmente negar ou confirmar a teoria.

*Com informações de reportagem publicada em abril de 2024