Topo

Entretenimento

Ninjas de A Fazenda 17 seguram Fernando durante treta com Nizam

A Fazenda 2025: Ninjas entram para separar briga no intervalo - Reprodução/RecordPlus
A Fazenda 2025: Ninjas entram para separar briga no intervalo Imagem: Reprodução/RecordPlus
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

15/10/2025 00h28Atualizada em 15/10/2025 00h31

Fernando e Nizam se envolveram em uma grande treta durante os intervalos da formação da quarta roça de A Fazenda 2025 (Record).

O que aconteceu

Quando o programa foi para o intervalo, o ator acusou o ex-BBB de ser mentiroso e os dois se aproximaram para discutir. "Você é mentiroso e falso. Você trai as pessoas na frente do Brasil."

Relacionadas

Adriane Galisteu repreende Dudu Camargo: 'Quem dá o comando sou eu'

Dudu Camargo indica Fernando Sampaio para a quarta roça de A Fazenda 17

Carol se exalta, treta ao vivo e leva bronca de Galisteu: 'Me respeita'

Enquanto a discussão aumentava, ninjas da produção apareceram e se colocaram entre os dois. "Você é um hipócrita, mentiroso e falso", Fernando continuou.

O ator continuou a avançar no ex-BBB e foi segurado pelos ninjas. Fernando se justificou. "Vou agredir ninguém não. Não quero sair daqui expulso. Pode ficar tranquilo. Mas esse m*rda vai aprender o que é dizer que é riquinho lá fora."

Fernando seguiu gritando com Nizam e mais uma vez foi afastado pelos ninjas.

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem deve escapar da 4ª roça e se tornar fazendeiro?

Resultado parcial

Total de 3188 votos
29,23%
Antonio Chahestian/RECORD
35,51%
Antonio Chahestian/RECORD
35,26%
Antonio Chahestian/RECORD
Ver resultado parcial

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Entretenimento

Ninjas de A Fazenda 17 seguram Fernando durante treta com Nizam

A Fazenda: Fernando, Rayane, Matheus e Yoná estão na quarta roça

Carol se exalta, treta ao vivo e leva bronca de Galisteu: 'Me respeita'

Adriane Galisteu repreende Dudu Camargo: 'Quem dá o comando sou eu'

Mãe de Vini Jr. comparece a ensaio de Virginia na Grande Rio

Dudu Camargo indica Fernando Sampaio para a quarta roça de A Fazenda 17

Dudu Camargo sobre Carol Lekker: 'É uma das vilãs do programa'

Virginia Fonseca brilha em ensaio da Grande Rio com look de pedrarias

Heleninha termina Vale Tudo presa? O que acontece após confissão inesperada

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 15/10 a 18/10

Carol Lekker joga tigela na piscina onde Dudu Camargo está: 'Acertou?'