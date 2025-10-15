Topo

Mulher de Bruce Willis revela que a família já está vivendo o luto do artista

São Paulo

15/10/2025 10h33

Emma Heming Willis fala mais uma vez sobre os desafios da família diante da condição de saúde do marido, o ator Bruce Willis. Em entrevista à revista Vogue Austrália, Emma contou como ela e as filhas estão enfrentando o diagnóstico avançado de demência frontotemporal do astro de Hollywood.

Na entrevista, Heming revelou que a família já vivencia o luto pela condição do ator. "Tive que aprender a conviver com essa dor. Ela está sempre comigo. Não consigo me livrar dela, mas vou respirar, ficar triste e sentir todos os sentimentos e emoções que eu tiver que sentir", afirmou.

Desde que o diagnóstico foi divulgado, em 2023, Willis se aposentou dos cinemas e se afastou dos holofotes. Com o avanço da doença, a família passou a ser responsável pela comunicação do artista, compartilhando apenas relatos e registros pontuais sobre o tratamento.

Heming também revelou como as filhas Mabel, 13, e Evelyn, 11, estão lidando com a ausência do pai. Em agosto, Emma decidiu que o marido viveria em uma casa separada, buscando oferecer mais tranquilidade à família e, ao mesmo tempo, garantir um ambiente propício para que as filhas pudessem ser crianças. Emma e as filhas o visitam frequentemente.

"Acho que elas estão bem, considerando tudo. Mas é difícil. Elas sofrem. Sentem muita falta do pai. Ele está perdendo marcos importantes. Mas crianças são resilientes", explicou Heming. Além de Mabel e Evelyn, Willis é pai de Rumer, Scout e Tallulah, do casamento anterior, com a atriz Demi Moore. "Não sei se minhas filhas se recuperarão algum dia, mas estamos aprendendo", completou.

