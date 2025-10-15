Cena bizarra de sexo e morte brutal: 'Gen V' é o mundo se heróis existissem

Diferente das produções da Marvel ou DC, o universo de "The Boys" retrata de forma mais real um mundo onde pessoas com superpoderes existem. Os Supers usam e abusam de suas habilidades especiais — às vezes inusitadas — para transar, se divertir e lutar. Splash trouxe algumas das cenas mais bizarras de "Gen V" que mostram isso.

O que aconteceu

Black Hole é flagrado de quatro, nu em um quarto, mas a cena fica estranha quando outra pessoa coloca a cabeça para fora do seu ânus. Com poderes de absorver grandes quantidades de matéria através do ânus, ele usa a habilidade para transar com o parceiro dentro de si. Ele avisa que Sam e Jordan acabaram de quebrar a parede do dormitório em uma briga e os flagraram. Saindo do ânus dele, a pessoa responde: "Bosta!".

A cena ocorre no terceiro episódio da segunda temporada.

No primeiro episódio da série, Emma usa seus poderes de encolher para masturbar Liam. Ela fica pequena a pedido do parceiro e, na cena, fica pendurada no pênis do rapaz. O órgão genital foi criado em grande escala e combinado com efeitos especiais para a gravação. "Quando vi aquele pênis, eu fiquei animada para fazer um pouco de comédia física. Foi o melhor dia no set. [...] E quando vou me pendurar em um pinto gigante de novo? Nunca", disse Lizze Broadway, que interpreta a personagem.

Emma já usou as habilidades para matar também, ao diminuir e entrar por um ouvido do inimigo e sair pelo outro. Para salvar Sam, ela atravessa os ouvidos de um soldado, que morre imediatamente. Quando sai do outro lado, quase se afoga na poça de sangue formada na orelha do soldado. A cena é do terceiro episódio da primeira temporada.

Emma após atravessar os ouvidos de um soldado Imagem: Reprodução

No episódio 4 da atual temporada, ela se desespera ao ficar presa na privada quando Cipher, o diretor da Universidade de Godolkin, vai usar o banheiro. Ela está tentando invadir a sala em que o vilão está para colocar uma escuta e usa seu tamanho reduzido para entrar sem que o diretor perceba, mas não contava que acabaria dentro do vaso sanitário, encarando Cipher se sentar para fazer suas necessidades.

Um dos momentos mais bizarros é quando Marie, que pode controlar o sangue, explode o pênis de Rufus ao se sentir ameaçada. Na primeira temporada, Marie recorre a Rufus para descobrir o paradeiro de Emma. Ele tem poderes mediúnicos e apaga na presença da colega; quando acorda, está nu em sua frente, assustando a Super, que usa seus poderes para explodir o genital dele — e, sim, tudo isso é mostrado em cena episódio quatro da primeira temporada.

Rufus momentos antes de ter seu pênis explodido Imagem: Reprodução

Alguns estudantes têm poderes peculiares, como Ally, que pode manipular seus pelos (os pubianos). A melhor amiga de Ally, Harper, por exemplo, tem uma cauda que não serve para nada, mas nesta temporada é revelado que seu verdadeiro poder é replicar as habilidades de outros Supers por tempo limitado.

Alerta de Spoiler Splash Imagem: Arte UOL

Esses poderes "esquisitos", inclusive, são vistos como um problema pelo vilão da segunda temporada. O plano de Godolkin, após ser rejuvenescido por Marie, é eliminar qualquer Super que envergonhe a reputação dos 'heróis' com poderes que ele considera fracos.