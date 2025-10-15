Topo

Entretenimento

Modelo italiana é morta a facadas pelo companheiro em Milão

Pamela Genini foi morta pelo companheiro em Milão - Reprodução
Pamela Genini foi morta pelo companheiro em Milão Imagem: Reprodução
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

15/10/2025 08h58

A modelo e empresária italiana Pamela Genini, 29, foi morta a facadas na noite de ontem (14) em Milão, na Itália.

O que aconteceu

O crime foi cometido pelo companheiro da modelo, Gianluca Soncin, 52. O assassinato aconteceu no terraço de um apartamento localizado no bairro de Gorla, por volta das 22h (horário local).

De acordo com a imprensa italiana, após o ataque, Soncin tentou tirar a própria vida, desferindo golpes no próprio pescoço. Ele foi socorrido e encaminhado sob custódia ao Hospital Niguarda, onde permanece internado. Testemunhas que presenciaram parte da agressão chamaram a polícia imediatamente, o que permitiu a rápida chegada das autoridades ao local.

Natural da vila de Strozza, na província de Bérgamo, Pamela era conhecida no meio fashion. Dona de uma marca de biquínis, ela costumava compartilhar nas redes sociais sua rotina entre Milão, Monte Carlo e Dubai, onde mantinha uma vida ligada à moda e aos negócios.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Entretenimento

Shakira 'tatua' bumbum de modelo em ensaio quente: 'Deem uma olhada nisso'

Sandra morre mesmo em 'Êta Mundo Melhor!'? Desespero marca capítulo de hoje

O primeiro e único projeto musical envolvendo Diane Keaton, que morreu aos 79 anos

'Dona de Mim' hoje (15): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Modelo italiana é morta a facadas pelo companheiro em Milão

Modelo após Virginia admitir 2ª chance a Vini Jr.: 'Não foi falta de aviso'

Com look decotado, Heidi Klum faz piada ao mostrar pelo nos seios

Quem é Felipe Selau, ex-ator de 'Malhação' encontrado morto?

'Êta Mundo Melhor!' hoje (15): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Corpo de ex-Malhação Felipe Selau será velado hoje no Paraná

Leonardo pode doar medula a Afonso mesmo sem consentimento? Entenda