Modelo após Virginia admitir 2ª chance a Vini Jr.: ‘Não foi falta de aviso’

A modelo Day Magalhães afirma que não se arrependeu de divulgar prints de conversas com Vini Jr., mesmo após Virginia dizer que está disposta a dar uma nova chance ao jogador de futebol.

O que aconteceu

Ela respondeu a perguntas no Instagram, hoje, com uma foto de um buquê de flores acompanhada da frase: Não foi por falta de aviso".

Declaração surge após Virginia confirmou dizer que está disposta a conceder uma segunda chance a Vini. O envolvimento dos dois, que estavam "se conhecendo", havia sido interrompido após Day vazar conversas que teve com o jogador.

Em entrevista ao portal Leo Dias, a apresentadora do SBT explicou que o gesto do atleta em se desculpar publicamente foi crucial para sua decisão. A influenciadora demonstrou gratidão pelo posicionamento do atleta.

Eu achei que, por mais que ele tenha errado, ele teve uma atitude de homem em me pedir desculpa, então eu achei legal da parte dele e sou grata. Eu agradeci a ele pelo texto. Virginia

Apesar da disposição em tentar novamente, Virginia manteve cautela sobre o futuro do relacionamento. Quando a repórter perguntou se ela estava disposta a tentar, a influenciadora respondeu afirmativamente, mas de forma condicional: "Estou disposta a dar uma segunda chance, mas vamos ver".