Moacyr Luz quer conseguir 'beber escondido' após cirurgia de Parkinson

Moacyr Luz passou por cirurgia no cérebro - Divulgação
Moacyr Luz passou por cirurgia no cérebro Imagem: Divulgação
do UOL

De Splash, em São Paulo

15/10/2025 17h02

O músico Moacyr Luz foi submetido a uma cirurgia no Einstein Hospital Israelita, em São Paulo, para tratar o Parkinson. Em entrevista, ele disse que está ansioso para "beber escondido" e "roubar comida da geladeira" após o procedimento.

O que aconteceu

Moacyr passou por um procedimento no cérebro chamado Estimulação Cerebral Profunda. Na cirurgia, são implantados eletrodos com 16 pontos de contato na ponta. Os pontos têm a função de emitir impulsos elétricos para regularizar o funcionamento dos neurônios doentes. O procedimento foi bem-sucedido, e Moacyr deve ter alta daqui a dois dias. As informações são do jornal O Globo.

Em entrevista concedida antes da cirurgia, Moacyr disse querer realizar "grandes desejos", como roubar comida da geladeira. "Se hoje fizer isso, derrubo tudo. Quero também beber escondido. Tenho que ficar pedindo e as pessoas ficam sabendo quantas doses bebi", disse, em entrevista ao jornal.

[Quero] andar sem bater na quina dos móveis. E tocar violão ao menos próximo do que fazia, que era bacana para mim. Moacyr Luz, ao jornal O Globo

Nos últimos meses, a doença apresentou sintomas mais intensos, e Moacyr teve dificuldades para tocar e compor. "Nos últimos 6 meses a doença piorou e dei uma desanimada para compor. Pegar o instrumento, sentar, colocar o violão no braço, afinar, todo esse processo agora demora tanto que quando vou começar a compor já estou cansado."

Ele também precisou contratar uma cuidadora. "Tenho uma cuidadora que está comigo todos os dias. Ela já sabe todos os meus hábitos. Instalei no banheiro umas alças para me segurar quando tomo banho. Tirei o tapete, muitos móveis da sala. Quando está muito difícil me vestir peço ajuda, mas isso me deixa tímido, uso uma toalha no meio do caminho. Tenho um andador, mas tenho medo de cair por cima dele", contou.

Moacyr conta que não procurou saber muito sobre o procedimento para "não ficar maluco". "Mexer com a cabeça é um troço meio fora da curva, [...] mas sempre estive muito confiante. Há uns três anos mais ou menos tive certeza de que ia morrer da doença, quando passei a ter um pouco mais de dificuldade com o Parkinson. Não morri e fiquei mais relaxado. Desta vez tenho certeza de que não vou morrer, as coisas vão dar certo", disse.

