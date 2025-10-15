Marcello Melo Jr. rebate críticas por namoro com atriz 17 anos mais nova

Marcello Melo Jr., 37, decidiu responder com leveza às críticas que vem recebendo nas redes sociais por causa do relacionamento com a atriz Mell Muzzilo, de 20 anos.

O que aconteceu

O casal virou assunto na web devido à diferença de idade entre eles. Diante disso, o ator publicou um vídeo na noite de ontem (14) em seu perfil nas redes sociais. "Nota oficial! Me ajudem a compartilhar, por favor", escreveu ele na legenda.

No registro, Marcello começa falando sobre os comentários que recebe, mas, de repente, o vídeo "trava". "Pô, vou falar pra vocês. Na internet, tem horas que.. eu não sou de ficar respondendo as coisas não, mas essa não tem como ficar calado", disse. Em seguida, o artista adicionou uma animação que simula uma falha de conexão, como se o vídeo tivesse sido interrompido.

A brincadeira pegou muita gente de surpresa. "Eu pensando que minha internet tinha parado", comentou uma seguidora. Até mesmo a atriz Heloísa Périssé entrou na onda e respondeu: "Caraca, eu já p. da vida aqui rs", escreveu.

O romance entre Marcello e Mell começou nos bastidores da novela Renascer, em 2024. Na trama da Globo, eles interpretaram José Bento e Ritinha, e a química em cena acabou se estendendo para a vida real. Desde então, o casal vem compartilhando momentos juntos nas redes sociais.