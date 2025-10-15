Luísa Sonza posa em clima de romance com novo namorado

Luísa Sonza, 26, compartilhou registros de sua viagem romântica às Maldivas ao lado do namorado, o médico português Luís Ribeirinho.

O que aconteceu

O casal aparece trocando beijos e abraços em meio ao cenário paradisíaco, com o mar cristalino ao fundo. "Nosso amor é lindo, manso, seguro, é quase clichê", escreveu Luísa na legenda da pulicação, acompanhando a frase com um emoji de coração.

Nas imagens, a cantora surge usando um biquíni preto e branco enquanto posa abraçada ao companheiro dentro d'água. Luísa exibiu algumas tatuagens no braço.

Luísa Sonza divulga registros de viagem com namorado Imagem: Reprodução/Instagram

O carrossel de fotos encantou os seguidores, que destacaram a sintonia do casal. "O mood pro casamento tá pronto", escreveu uma internauta. "Ela se entrega pra amar", disse outro. "A Lagoa Azul da nova geração", brincou um terceiro seguidor da artista.