Lucas dorme na casa do ex, Carlinhos Maia, e brinca: 'Errei, fui moleque'

Lucas Guimarães, 31, acabou passando a noite na casa do ex-marido, Carlinhos Maia, após o casamento da cantora Mari Fernandez, realizado ontem em São Paulo.

O que aconteceu

O reencontro do ex-casal chamou atenção nas redes sociais e reacendeu especulações sobre uma possível reconciliação. Eles se separaram em julho, após 15 anos de união. Nas redes sociais, Carlinhos explicou que o encontro não trata-se de uma reaproximação como casal.

Influenciadores mostraram momentos de descontração. Ao acordar, pela manhã, Lucas brincou com a situação. "Errei, fui moleque", escreveu o apresentador em um story. Pouco tempo depois, brincou novamente: "Onde é que eu tô?".

Lucas disse que estava sendo vigiado pelas funcionárias de Carlinhos. "Essas três hoje estão iguais àquelas 'fifi', sabe? Aquelas que ficam fofocando na cozinha, comentando tudo! Estão representando o Brasil nesse momento, todas ligadas nos nossos stories. É o nosso 'Fofocalizando' aqui em casa!", declarou.

Em meio às especulações, Carlinhos comentou sobre como ele e o ex-marido têm estilos diferentes. "Eu falo, gente, o Lucas vive dizendo: 'Comigo você não se diverte'. Mas pra acompanhar o Lucas na vida real tem que ter muito pique, pô! Tipo assim: olha aí, tá? Ele tá aqui, eu fecho um olho e ele já tá lá no palco. Fecho o outro e ele já tá fazendo maquiagem. Pisquei de novo, e ele tá dançando na beira da piscina! Então, assim, eu nunca vou conseguir acompanhar", disse.