Topo

Entretenimento

Kéfera rebate ataques após desabafar sobre exposição na adolescência

Kéfera foi criticada após desabafar sobre exposição na internet desde a adolescência - Reprodução/Instagram/@kefera
Kéfera foi criticada após desabafar sobre exposição na internet desde a adolescência Imagem: Reprodução/Instagram/@kefera
do UOL

De Splash, em São Paulo

15/10/2025 11h55

Kéfera, 32, postou um texto no Instagram rebatendo as críticas que tem recebido desde ontem.

O que aconteceu

Ontem, Kéfera postou um vídeo desabafando sobre a exposição na internet. No post, que é o início de uma série de vídeos, ela fala sobre os efeitos de ser conhecida nas redes sociais desde a adolescência: "Como você era com 17 anos? O que você seria se tivesse uma câmera acompanhando cada passo seu durante toda a sua juventude?"

Relacionadas

Kéfera Buchmann surpreende fãs com antes e depois: 'Mudou muito'

Kéfera desabafa sobre preocupação com mau cheiro em treino: 'Suo muito'

Kéfera admite que tinha preconceito por ser bissexual: 'Fui tirana comigo'

Os seguidores dela elogiaram o conteúdo, mas outros criticaram. Os críticos argumentaram que foi ela quem escolheu criar o canal no YouTube e compartilhar opiniões e detalhes íntimos de sua vida.

Ela expôs alguns dos ataques que vem recebendo. Kéfera compartilhou prints de comentários que a chamam de "sociopata", "bipolar não tratada", "deformada", "mongolóide", entre outros.

Em resposta, Kéfera afirma que, na época, não era possível ter dimensão do que a internet viraria. "Eu escolhi criar conteúdo na internet, assim como hoje milhões de jovens escolhem seguir esse caminho. Mas a gente não escolheu ser massacrado diariamente com comentários extremamente agressivos de pessoas que a gente nunca viu na vida", escreveu.

Ela afirma que vai continuar postando a série de vídeos sobre sua trajetória na internet. "Vocês precisam entender de uma vez por todas que não existem pessoas públicas. Pessoas são pessoas. Eu sou uma pessoa. O que existem são espaços públicos, e a internet é um espaço público. Isso que aconteceu comigo hoje é só um pequeno exemplo da magnitude da maldade que foi normalizada aqui na internet", diz.

Whindersson Nunes a apoiou nos comentários. "A gente perde muito por ser quem somos e mantermos nossa opinião sobre como existir, máximo respeito a quem se mantém firme! Parabéns Ké!", escreveu o humorista.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Entretenimento

Por que ator de 'Vale Tudo' saiu de costas de cemitério? Entenda o ritual

Suzana Alves revive Tiazinha em clique de IA: 'Hoje sou testemunho'

Bárbara: Acusações de preconceito viram 'supertrunfo' em A Fazenda

Filha de Michael Jackson recebeu R$ 365 milhões da herança, diz revista

Chico Barney: Não é só a voz! Dudu Camargo imita Silvio Santos até no jogo

Adriana Birolli posta registros de lua de mel no Maranhão: 'Paz e conforto'

Por que Olavo caiu em desgraça sozinho na 1ª 'Vale Tudo'? Veja novo final

Odete não morreu? Atriz de 'Vale Tudo' levanta suspeita: 'Está em Paris'

Pai morreu e deixou Woody para Andy? Veja teoria sinistra de 'Toy Story'

Odete Roitman e suspeitos de 'Vale Tudo' também brilham no cinema

Kéfera rebate ataques após desabafar sobre exposição na adolescência