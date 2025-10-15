Kéfera rebate ataques após desabafar sobre exposição na adolescência

Kéfera, 32, postou um texto no Instagram rebatendo as críticas que tem recebido desde ontem.

O que aconteceu

Ontem, Kéfera postou um vídeo desabafando sobre a exposição na internet. No post, que é o início de uma série de vídeos, ela fala sobre os efeitos de ser conhecida nas redes sociais desde a adolescência: "Como você era com 17 anos? O que você seria se tivesse uma câmera acompanhando cada passo seu durante toda a sua juventude?"

Os seguidores dela elogiaram o conteúdo, mas outros criticaram. Os críticos argumentaram que foi ela quem escolheu criar o canal no YouTube e compartilhar opiniões e detalhes íntimos de sua vida.

Ela expôs alguns dos ataques que vem recebendo. Kéfera compartilhou prints de comentários que a chamam de "sociopata", "bipolar não tratada", "deformada", "mongolóide", entre outros.

Em resposta, Kéfera afirma que, na época, não era possível ter dimensão do que a internet viraria. "Eu escolhi criar conteúdo na internet, assim como hoje milhões de jovens escolhem seguir esse caminho. Mas a gente não escolheu ser massacrado diariamente com comentários extremamente agressivos de pessoas que a gente nunca viu na vida", escreveu.

Ela afirma que vai continuar postando a série de vídeos sobre sua trajetória na internet. "Vocês precisam entender de uma vez por todas que não existem pessoas públicas. Pessoas são pessoas. Eu sou uma pessoa. O que existem são espaços públicos, e a internet é um espaço público. Isso que aconteceu comigo hoje é só um pequeno exemplo da magnitude da maldade que foi normalizada aqui na internet", diz.

Whindersson Nunes a apoiou nos comentários. "A gente perde muito por ser quem somos e mantermos nossa opinião sobre como existir, máximo respeito a quem se mantém firme! Parabéns Ké!", escreveu o humorista.