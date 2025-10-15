Jojo Todynho recebe notificação extrajudicial por uso do termo 'leproso'

O Morhan (Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase) notificou extrajudicialmente a cantora Jojo Todynho por usar as palavras "leproso" e "leprosa".

Os termos, em desuso, se referem de forma pejorativa à hanseníase, doença curável e tratada no SUS (Sistema Único de Saúde).

O que aconteceu

O vídeo que gerou a notificação foi publicado por Jojo em agosto. "Se tem churrasco, tem bebida, sua casa está cheia. Agora, se você chama para virar uma laje, tá todo mundo ocupado, ninguém pode. Você tá bem, todo mundo tá com você. Você tá mal, você vira leproso. Eu tô em um momento que eu tô leprosa, mas eu não guardo mágoas de ninguém, não. Eu guardo nomes", disse ela.

O movimento cobra retratação pública e classifica a fala como discriminatória e desumanizadora. O documento enviado à Jojo, a qual Splash teve acesso, ressalta que o uso de tais termos reforça "o estigma histórico e o preconceito que há séculos marcam essa população, herança de políticas públicas de segregação compulsória e de exclusão institucionalizadas até a década de 1970".

Analisando o contexto da fala, percebe-se que ela emprega a ideia de "ser leprosa" ou "virar leproso" como algo pejorativo, associado a um momento de rejeição, isolamento e abandono, em contraste com o

período em que "você tá bem, todo mundo tá com você". Morhan

A organização cita a lei 9.010/1995, que proibiu o termo lepra e derivados em documentos oficiais, e ressalta que o vídeo já tem mais de 500 mil visualizações. "O que amplia significativamente o alcance da mensagem e perpetua estigmas e preconceitos perante um público amplo e diverso".

A reportagem entrou em contato com a assessoria de Jojo e aguarda. O texto será atualizado assim que houver retorno.

O que é a hanseníase

A hanseníase é uma das doenças mais antigas do mundo. Pesquisadores encontraram referências a essa enfermidade em histórias que datam de centenas de anos antes de Cristo.

A primeira evidência médica da doença infecciosa surgiu em 1873, com a descoberta de seu patógeno causador, a bactéria Mycobacterium leprae, pelo pesquisador norueguês Gerhard Armauer Hansen. Em homenagem a ele é que hoje em dia a doença se chama hanseníase.

Suspeita-se que a bactéria tenha se espalhado pelo mundo por meio de rotas comerciais. A enfermidade geralmente afeta pessoas com sistema imunológico enfraquecido —por exemplo, que sofrem de desnutrição. Essa é considerada uma das razões pelas quais a bactéria é encontrada principalmente em grupos sociais mais pobres na Índia, Brasil e Indonésia. Um sistema imunológico saudável geralmente consegue vencer essa doença.

*Com informações de matéria publicada em Viva Bem em 29/01/2023