Influenciadora Adriely Lima denuncia MC Negão por calote de R$ 50 mil

Influenciadora Adriely Lima - Reprodução/Instagram
Influenciadora Adriely Lima Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

15/10/2025 17h39

A influenciadora e modelo Adriely Lima tornou pública uma situação polêmica envolvendo o cantor MC Negão Original.

O que aconteceu

Em uma interação com seus seguidores nas redes sociais, Adriely comentou: "Paga nem o que deve, quem dirá um voo… caloteiro" Segundo informações obtidas pela coluna Fábia Oliveira, Adriely contratou MC Negão Original para criar uma música de funk que mencionasse seu nome.

O valor acordado foi de R$ 50 mil, mas a canção nunca foi lançada. Diante disso, Adriely iniciou um processo judicial contra o cantor para reaver o montante pago. Em resposta, MC Negão Original lançou uma nova música na qual faz referência a Adriely, mencionando que ela não paga o que deve e ironizando que gastou todo o dinheiro "fumando".

Procurada pela colunista, Adriely Lima confirmou que está processando o cantor e reiterou que o valor de R$ 50 mil foi pago para a criação da música. Segundo ela, o valor foi combinado entre ambas as partes.

Influenciadora Adriely Lima denuncia MC Negão por calote - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Imagem: Reprodução/Instagram

