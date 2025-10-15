Topo

Bárbara: Acusações de preconceito viram 'supertrunfo' em A Fazenda

Do UOL, em São Paulo

15/10/2025 12h26Atualizada em 15/10/2025 12h36

A briga entre Tàmires e Carol Lekker, marcada por acusações de preconceito e intervenção da apresentadora Adriane GAlisteu, mais uma vez testam os limites de A Fazenda, dizem Bárbara Saryne e Chico Barney no Central Splash, do Canal UOL.

Bárbara destacou que as acusações de preconceito viraram um "supertrunfo" no embate. Carol alegou racismo por comentários sobre cabelo, enquanto Tamires citou ofensa ao povo indígena, após Carol hostilizar Yoná em uma dinâmica e pedir desculpas em seguida.

Tàmires votou em Carol e acusou de ofender o povo indígena. Carol disse que ela estava mentindo. Está rolando uma acusação que é meio que um supertrunfo do preconceito.
Bárbara Saryne

Chico Barney avaliou que Carol Lekker tem "agido de maneira destemperada", lembrando episódios como o beijo sem consentimento em Ioná, jogar objetos e cuspir em Rayane. Para ele, a produção falhou ao não impor limites claros, estimulando novas polêmicas.

Mas assim, a Carol, ela tem agido dessa maneira muito destemperada e parecendo que não respeita nada, tanto que a própria Galisteu teve que dar uma chamada mais forte ali, direcionada a ela, e eu acho que isso é fruto de um programa que não colocou limites quando deveria ter colocado.
Chico Barney

Bárbara e Chico concordaram que a briga entre Carol e Tamires foi "baixo astral" e que ambas poderiam recuar. Chico lembrou que, apesar de brigas divertidas em outras ocasiões, o tom desse conflito fugiu do entretenimento e expôs tensões sérias sobre preconceito.

Eu acho que essa expulsão da Carol já deveria ter acontecido. Não aconteceu, agora ela tá achando que pode tudo.
Chico Barney

Chico Barney: Não é só a voz! Dudu Camargo imita Silvio Santos até no jogo

Pô, o Dudu Camargo ontem... Ele brilhou. Ele mostrou ontem, se alguém tinha dúvida do talento do Dudu como comunicador, não vou aqui falar de ética, de costumes, de moral. O Dudu é um bom comunicador, porque ele tomou uma invertida da Galisteu pesada e ele teve um jogo de cintura que muito apresentador estudado, muito apresentador experimentado, era a palavra que eu queria, não teria como ele teve ontem. Eu fiquei impressionado com também a frieza e a galhardia de Dudu Camargo.
Chico Barney

