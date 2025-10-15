Topo

Entretenimento

Filha de Michael Jackson recebeu R$ 365 milhões da herança, diz revista

Paris e Michael Jackson - Reprodução/Instagram
Paris e Michael Jackson Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

De Splash, São Paulo

15/10/2025 12h11

Paris Jackson, 27, recebeu US$ 65 milhões (cerca de R$ 365 milhões) da herança de Michael Jackson enquanto trava disputa judicial com os gestores da imagem e dos ganhos do Rei do Pop.

O que aconteceu

A revista People revelou que Paris acusa os gestores dos rendimentos do pai de falta de transparência e ganhos ilegais. Os empresários dos bens rebateram as acusações e expuseram a quantia que a herdeira recebeu da fortuna de Michael.

A filha alega que os gestores realizaram "pagamentos indevidos" em torno de US$ 625 mil (cerca de R$ 3,4 milhões). As transações teriam acontecido em 2018. Paris chama o dinheiro de uma "gorjeta luxuosa concedida a advogados já bem remunerados".

Os empresários de Michael Jackson chamaram as acusações de Paris de "intencionalmente falsas", segundo a People. Segundo eles, as bonificações foram justificadas pelo retorno gerado no próprio patrimônio do Rei do Pop.

Poucos se beneficiaram mais das decisões comerciais desses executores do que a própria peticionária [Paris Jackson], que recebeu cerca de US$ 65 milhões do espólio em benefícios. Ela jamais teria recebido isso se os executores tivessem seguido os rumores originais do espólio em 2009 diz documento dos executores do espólio de Michael, segundo a People

Após a morte de Michael, em 2009, o espólio tinha dívidas estimadas em US$ 500 milhões (cerca de R$ 8 bilhões). Os executores afirmam que, desde então, transformaram esse cenário deficitário em um legado rentável, com receitas de direitos autorais, licenças e acordos musicais.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Por que ator de 'Vale Tudo' saiu de costas de cemitério? Entenda o ritual

Suzana Alves revive Tiazinha em clique de IA: 'Hoje sou testemunho'

Bárbara: Acusações de preconceito viram 'supertrunfo' em A Fazenda

Filha de Michael Jackson recebeu R$ 365 milhões da herança, diz revista

Chico Barney: Não é só a voz! Dudu Camargo imita Silvio Santos até no jogo

Adriana Birolli posta registros de lua de mel no Maranhão: 'Paz e conforto'

Por que Olavo caiu em desgraça sozinho na 1ª 'Vale Tudo'? Veja novo final

Odete não morreu? Atriz de 'Vale Tudo' levanta suspeita: 'Está em Paris'

Pai morreu e deixou Woody para Andy? Veja teoria sinistra de 'Toy Story'

Odete Roitman e suspeitos de 'Vale Tudo' também brilham no cinema

Kéfera rebate ataques após desabafar sobre exposição na adolescência