'Êta Mundo Melhor!' hoje (15): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Flávia Alessandra é Sandra em "Êta Mundo Melhor!" - Reprodução/Globo
Flávia Alessandra é Sandra em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

15/10/2025 08h30

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (15) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

A polícia anuncia a Celso que Sandra está morta. Estela tem uma vaga lembrança de sua identidade, e agradece a Túlio. Francine ensina Maria Divina a dançar. Inês diz a Ernesto que Sandra morreu. Olga retorna à pensão de Margarida. Paula alerta Túlio sobre seus sentimentos por Estela. Asdrúbal pega o mapa das esmeraldas por engano, e Cunegundes, Quinzinho e Medeia decidem ir atrás do professor. Todos comentam a suposta morte de Sandra. Celso ordena o início do enterro, e Inês se desespera.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

