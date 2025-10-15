Topo

Essa erva simples e popular pode combater o mau cheiro na sua geladeira

Cultivo de hortelã - Getty Images
Cultivo de hortelã Imagem: Getty Images
15/10/2025 15h31

A geladeira é um dos principais eletrodomésticos de uma casa e geralmente sofre com um problema comum: o mau cheiro. Odores estranhos de alimentos, bebidas e temperos incomodam, mas podem ser combatidos com uma erva que você encontra em feiras e supermercados: o hortelã.

O que causa o mau odor na geladeira?

Alimentos são os principais responsáveis pelo odor ruim na geladeira. Restos de comida, verduras e frutas armazenados de forma inadequada, fora da validade ou estragadas estão entre os maiores exemplos.

A falta de limpeza também deixa o aparelho em mau estado. Respingos de bebidas, temperos e de alimentos em geral atraem bactérias e deixam a geladeira com um cheiro terrível, sobretudo quando não é lavada com frequência.

Segundo Kathy Cohoon, diretora da franquia Two Maids & A Mop, a limpeza frequente é essencial para evitar o mau odor no eletrodoméstico. "Para manter odores, respingos e germes sob controle, limpe a geladeira semanalmente e fique de olho em produtos estragados, sobras esquecidas e produtos vencidos", afirmou Cohoon ao site Martha Stewart.

Falta de manutenção e problemas estruturais também devem ser investigados. Dreno entupido com resto de água, borracha com má vedação e até a falta de ventilação geram mofo e acúmulo de odores ruins.

Hortelã tira o mau cheiro da geladeira?

Com folhas verdes e pontudas, o hortelã tem um aroma forte e refrescante. O cheiro é mentolado e intenso, por isso é matéria-prima de cosméticos, de sachês, travesseiros e de outros produtos.

Por ser tão marcante, a erva pode ser utilizada para tirar o mau cheiro da geladeira. Para isso, basta deixar a planta em um recipiente aberto nas prateleiras e nichos do aparelho. Para manter a eficiência, troque a cada uma ou duas semanas.

Recipiente com folhas de hortelã - Cozinha por aí/UOL
Recipiente com folhas de hortelã
Imagem: Cozinha por aí/UOL

Outra alternativa é usar sachês de chá de hortelã. Além disso, você pode ferver as folhas de hortelã e fazer um chá para limpar a parte interna da geladeira. Também vale misturar com vinagre ou com bicarbonato de sódio.

Além do hortelã, outras ervas também podem atenuar o odor ruim da geladeira. Alecrim, manjericão, tomilho, louro e até salsinha são indicados. Todos possuem aroma forte e devem ser colocados na estrutura após aquela tradicional limpeza.

Como limpar a geladeira de maneira correta?

Antes do uso do hortelã, é fundamental fazer uma boa limpeza na geladeira para eliminar toda a sujeira. A manutenção de rotina é indicada uma vez por semana. Já uma limpeza pesada pode ser feita a cada quinze dias ou uma vez por mês.

Comece esvaziando toda a geladeira. Depois, use um pano de microfibra para eliminar restos e pedaços de alimentos e sujeiras maiores. Para acabar com manchas, vale usar o chá de hortelã com bicarbonato de sódio ou vinagre, aplicando a mistura e deixando agir por cinco minutos.

Além disso, água quente e detergente aplicados com uma esponja deixam a estrutura limpa. Aplique em todas as prateleiras e nichos no interior da geladeira e use um pano único para remover os resíduos, secando em seguida. Partes removíveis podem ser lavadas normalmente.

A limpeza na geladeira deve ser frequente - Getty Images
A limpeza na geladeira deve ser frequente
Imagem: Getty Images

Para limpar a parte externa da geladeira, use um produto próprio para a superfície. Segundo Jennifer Parnell, especialista da Humble Suds, linha de produtos de limpeza sustentáveis, água morna e detergente neutro é uma boa solução simples e barata.

Além de ervas como o hortelã, Parnell também indica deixar um recipiente com bicarbonato de sódio ou carvão dentro da geladeira para remover o cheiro ruim. "Eles absorvem quaisquer odores indesejados".

