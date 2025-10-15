Ator de 'Esqueceram de Mim' é internado após emergência médica

Daniel Stern, 68, que viveu o ladrão Marv em "Esqueceram de Mim", foi hospitalizado no início do mês após uma emergência médica.

O que aconteceu

O Corpo de Bombeiros do Condado de Ventura, na Califórnia, confirmou que atendeu a um chamado na casa do ator. Stern foi auxiliado pelos bombeiros e levado a um hospital. Não foram revelados mais detalhes do ocorrido.

Ele "está bem de saúde", confirmou um assessor de imprensa do ator ao Daily Mail. Stern também já foi liberado do hospital.

Daniel Stern reduziu os trabalhos em Hollywood e hoje vive em uma fazenda de tangerinas. Ele trabalha como criador de gado, escultor e cultiva tangerinas. Seu último trabalho foi uma participação na série "For All Mankind", da Apple TV+, em episódios exibidos entre 2023 e 2024.