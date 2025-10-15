'Desorganização': entenda treta entre Thalita Rebouças e Bienal do Paraná

Topo

Thalita Rebouças relata conflito com a Cocar Produções Editoriais
Thalita Rebouças, 50, relatou conflito com a Cocar Produções Editoriais, empresa responsável pela organização da 1ª Bienal do Livro do Paraná. A produção do evento foi marcada por problemas logísticos, mudança de sede e, por fim, foi cancelado.

A autora anunciou que não participaria da feira após uma série de dificuldades operacionais e, posteriormente, teria sido alvo de acusações por parte da organização.

Desorganização e calúnia

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Thalita explicou que sua decisão de cancelar a participação ocorreu após a Bienal enfrentar mudanças de data e de lugar, além da não apresentação do contrato, nem das passagens. Ela descreveu a comunicação com a organização como "muito truncada", e que "vários colegas e amigos queridos" também haviam cancelado.

Estou profundamente chateada e indignada, para dizer o mínimo. Sempre priorizei meus leitores, mas diante de tantas mudanças e da ausência de um contrato e tantas notícias preocupantes, achei melhor cancelar minha participação no evento, como fizeram colegas queridos que eu muito admiro. Thalita Rebouças

O ponto de maior indignação da autora ocorreu quando a organizadora do evento (a coordenadora-geral Lis Alves) se comunicou com a pessoa que cuida de seus eventos em tom de acusação. A organizadora questionou por que a autora teria ido ao aeroporto "se apresentar no guichê para embarcar" se ela havia cancelado o evento.

Ela negou a acusação, classificando a afirmação como "mentira, calúnia e difamação". "Não aceito mentira com meu nome. Não aceito que queiram passar uma imagem que não me representa", disse.

Diante do que chamou de "coação" e calúnia, a autora anunciou que acionou seus advogados para tomar medidas legais.

Problemas operacionais e mudança de sede

A 1ª Bienal do Livro do Paraná enfrentou problemas logísticos e financeiros desde o ano passado, quando começou a ser concebida. O evento, que esperava um público de 200 mil pessoas, tinha autorização para captar mais de R$ 8 milhões via Lei Rouanet, mas, até setembro, não havia nenhum valor arrecadado no sistema do Pronac (Programa Nacional de Apoio à Cultura).

Inicialmente prevista para ocorrer no Viasoft Experience, a feira precisou mudar de endereço para o Jockey Club do Paraná em setembro. A mudança de sede ocorreu após a empresa do Viasoft rescindir o contrato de cessão de espaço com a Cocar Produções Editoriais por falta de pagamento.

Em março, a Cocar havia emitido uma nota de esclarecimento sobre o arquivamento do projeto na Lei Rouanet, informando que o procedimento era necessário para correções na ficha técnica, seguindo orientações do Ministério da Cultura.

O que diz a organização do evento

A Cocar Produções Editoriais publicou diversas notas oficiais sobre o andamento e o subsequente cancelamento da Bienal:

1ª de outubro: Bienal informou que, infelizmente, Pedro Bial e Thalita Rebouças não poderiam participar. Em tom de defesa, a organização lamentou que "diversas matérias de caráter tendencioso e depreciativo" estavam sendo divulgadas, tentando descredibilizar o evento e desestimular sua realização.

5 de outubro: A organização divulgou que o evento seria adiado devido a motivos operacionais, logísticos e condições climáticas. "Agradecemos a compreensão e seguimos trabalhando para entregar um evento seguro, acolhedor e à altura do nosso público", dizia o comunicado.

Cancelamento total: Posteriormente, a bienal foi cancelada por "motivos operacionais e climáticos", com a promessa de que uma nova data para 2026 seria anunciada em breve.

