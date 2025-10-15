Topo

'Dona de Mim' hoje (15): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Jaques e Sofia em "Dona de Mim" - Divulgação/Globo
Jaques e Sofia em 'Dona de Mim' Imagem: Divulgação/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

15/10/2025 09h00

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (15) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Leo e Samuel discutem pela guarda de Sofia. Ryan acompanha Kami ao podcast de Jonathan e Silvana, e a moça pede que Ryan respeite o seu tempo. Yara afirma a Leo que Samuel tem razão em reclamar a guarda de Sofia de volta para sua família. Rosa tem um delírio com Sofia, e Jaques aproveita para dizer à mãe que fará de tudo para ter a menina de volta em sua casa. Jaques oferece seu apartamento para Filipa. Nina pede que Danilo prove que não quer nada com Felipa. Sofia confessa a Leo que teme morar com Jaques. Samuel confronta Jaques por conta da guarda de Sofia.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

