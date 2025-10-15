Topo

Detalhe em novas cenas de Consuêlo pode solucionar 2 crimes em 'Vale Tudo'

Belize Pombal como Consuêlo em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Clara Ribeiro

Colaboração para Splash, em São Paulo

15/10/2025 16h10

Em cenas recentes, Consuêlo (Belize Pombal) aparece disposta a desmascarar as falcatruas de Marco Aurélio (Alexandre Nero). Suas atitudes podem trazer respostas sobre dois crimes. Entenda a seguir.

Trama curiosa de Consuêlo ganha força

Consuêlo desconfia de Marco Aurélio e começa a investigá-lo. A diretora trainee vestirá a camisa da TCA completamente para provar que o CEO lidera um esquema de corrupção.

Marco Aurélio será preso nos últimos capítulos. Confiante, Consuêlo denuncia o chefe ao conselho da corporação e consegue atestar o desvio cometido por ele, tendo Leila (Carolina Dieckmmann) como cúmplice. O empresário será abordado pela polícia enquanto tenta fugir do Brasil em um jatinho particular com a esposa e o enteado.

Ação de Consuêlo dá seguimento a um grande desejo de Odete: destruir Marco Aurélio. Antes de supostamente morrer, a empresária entrou em um embate pesado com Marco Aurélio por conta do dinheiro desviado da TCA, além de ter mandado matar o ex-genro por duas vezes.

Com isso, nasce uma nova pista de que Consuêlo possa ser cúmplice de uma morte forjada de Odete. Vale lembrar que, pouco antes do assassinato, a funcionária recebeu um aumento salarial de 470% da patroa. A promoção estrondosa pode ter sido de caso pensado: Odete já estava contando com o apoio incondicional da funcionária.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

